Mezquila: Oaxaca en cada sorbo y bocado en Park Slope

En Park Slope, Brooklyn, hay un lugar donde el agave es mucho más que un ingrediente: es el hilo conductor de una historia familiar. Se llama Mezquila Bar & Tapas, un nombre que fusiona las palabras mezcal y tequila y que resume la esencia de este espacio dedicado a celebrar dos de los destilados más emblemáticos de México.

Detrás del concepto está Roberto López, quien no conoció el mezcal como una moda gastronómica ni como una tendencia de bar. Lo conoció desde niño. Su familia lleva generaciones operando el mismo palenque en el sur de Oaxaca, donde la elaboración artesanal del mezcal se ha transmitido de una generación a otra, mucho antes de que este destilado conquistara las barras de todo el mundo.

Los tacos de birria, un clásico de la comida mexicana, encuentran su espacio en Mezquila./Cortesía

Roberto creció en un pequeño pueblo rodeado de paisajes desérticos, sabores y tradiciones que hoy forman parte de la identidad de Mezquila Bar & Tapas. Después de 25 años trabajando en restaurantes, bares y establecimientos de venta de bebidas en Nueva York, decidió junto a su familia abrir el restaurante en 2022 con una idea clara: compartir una mirada más profunda a la gastronomía y los espíritus de México.

El resultado es un destino agavero que reúne más de 100 variedades de tequila y mezcal, una colección que permite descubrir la enorme diversidad de estos destilados y, al mismo tiempo, acercarse a las distintas regiones y tradiciones que existen detrás de cada botella.

Pero la experiencia no termina en la barra. En la cocina, el chef Juan Lovado convierte los sabores regionales mexicanos en platos pensados para compartir. Entre los protagonistas están los aguachiles, disponibles en distintas versiones. El Aguachile Verde combina camarones crudos con jugo de limón, pepino, cilantro y chile; el Rojo apuesta por el chile y el pepino, mientras que el Aguachile Negro incorpora tamarindo para lograr un perfil más intenso y complejo.

Otro de los platos que destaca es el mole poblano, una preparación profundamente ligada a la tradición mexicana. La mezcla de chiles, especias y chocolate demuestra cómo un plato puede reunir historia, técnica y sabor en una misma mesa.

El mole poblano es uno de los platillos más destacados del lugar./Foto:Cortesía

La filosofía también se extiende a los cócteles. Aquí las bebidas no buscan simplemente seguir la última tendencia, sino rescatar ingredientes y recuerdos vinculados con la infancia de Roberto en Oaxaca.

Entre las creaciones de la casa está Orale, que combina mezcal, ginebra, pepino, jazmín y albahaca, y Pelorico Margarita, una interpretación de la margarita con tamarindo, agave, dulce mexicano y sal picante.

Los cocteles a base de frutas naturales acompañan muy bien al menú./Cortesía

Así, Mezquila Bar & Tapas es una pequeña puerta de entrada a México en Brooklyn, donde cada plato y cada cóctel cuentan una historia de territorio, familia y tradición.

Mezquila Bar & Tapas está ubicado en el 634 4th Ave, Brooklyn, NY 11232. https://www.instagram.com/mezquilabar/