Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 19 de agosto

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este miércoles en Nueva York? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) y una mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 20% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 14% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:10 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:49 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas variarán entre los 66 y los 79 grados Fahrenheit (19 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 84% por la mañana, 15% por la tarde y 84% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.