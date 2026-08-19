Trump dice que volverá a reunirse con Kim Jong-un antes de fin de año

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que espera reunirse nuevamente con el líder norcoreano Kim Jong-un antes de que termine 2026, una posibilidad que vuelve a poner en el centro el diálogo entre Washington y Pionyang.

Trump respondió “sí, lo haré” cuando los periodistas le preguntaron si tenía previsto encontrarse con Kim hacia finales de año. El mandatario no ofreció detalles sobre cuándo o dónde podría celebrarse la reunión.

Sus declaraciones se produjeron pocas horas después de que The Wall Street Journal informara que Trump está presionando a sus asesores para organizar una nueva cumbre con el líder norcoreano durante el otoño.

Según ese reporte, uno de los escenarios posibles sería la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en Shenzhen, China.

Buena relación con Kim

El presidente evitó confirmar si actualmente mantiene un intercambio de cartas con Kim, pero aseguró que ambos conservan una buena relación.

“Me llevo muy bien con él”, afirmó Trump antes de referirse al arsenal nuclear de Corea del Norte.

“Él tiene 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca se debió permitir que eso sucediera”, sostuvo el mandatario, quien añadió que Kim “le irá muy bien” si en Washington hay “un presidente inteligente”.

La posibilidad de una nueva cumbre surge después de que Estados Unidos anunciara una reducción de sus grandes maniobras militares de verano con Corea del Sur.

Pionyang considera esos ejercicios una preparación para una eventual invasión de su territorio. La decisión de Washington también se produjo en medio de las críticas de Trump a Seúl por no respaldar a Estados Unidos durante la guerra con Irán.

Corea del Norte niega que haya contacto actual

Mientras Trump dejó abierta la posibilidad de un encuentro, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano y una de sus principales asesoras, aseguró que no tiene conocimiento de que exista actualmente un intercambio entre ambos mandatarios.

En una declaración difundida por la agencia estatal KCNA, Kim Yo-jong sostuvo, sin embargo, que la relación entre Trump y Kim Jong-un “sigue siendo excelente”.

Trump y Kim celebraron tres reuniones durante el primer mandato del presidente estadounidense, entre 2017 y 2021, en un intento por alcanzar un acuerdo para la desnuclearización de la península coreana.

Las conversaciones terminaron sin un acuerdo después de que Trump considerara insuficiente la propuesta de Pionyang. Posteriormente, Corea del Norte profundizó sus vínculos con Rusia.

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