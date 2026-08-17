Demócratas critican a Trump por elogiar a Corea del Norte y cuestionar a aliados

Varios demócratas criticaron al presidente Donald Trump después de que el mandatario elogiara la actitud de Corea del Norte hacia Estados Unidos y anunciara una reducción de los ejercicios militares con Corea del Sur, mientras mantiene un tono más duro hacia aliados como Canadá y Omán.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton cuestionó directamente esa postura. “El presidente está haciendo que la política de Estados Unidos sea más favorable hacia Corea del Norte y Rusia que hacia Canadá y Omán. ¿Me estás tomando el pelo?”, escribió en X.

Clinton reaccionó después de que Trump afirmara que Corea del Norte ha sido “respetuoso” durante sus mandatos y justificara la reducción de las maniobras militares entre Washington y Seúl.

El presidente también ha defendido públicamente su relación con Kim Jong-un, con quien se reunió tres veces durante su primer mandato en un intento por avanzar hacia la desnuclearización de la península.

Un senador demócrata compara a Kim con Putin

El senador Jack Reed también cuestionó las declaraciones de Trump y su estrategia hacia Pionyang.

“El presidente, en ese sentido, está delirando”, afirmó Reed en una entrevista con MS NOW. El senador sostuvo que Trump padece una “egomanía” que, a su juicio, lo lleva a pensar que los líderes poderosos deben someterse a él.

Reed comparó el acercamiento a Kim con la relación que Trump intentó establecer con el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Existía esta relación con Putin, y ya sabemos cómo va todo. Y la situación con Corea del Norte es la misma”, señaló.

El senador también cuestionó que Trump reduzca los ejercicios militares con Corea del Sur.

“Creo que Kim Jong Un no está muy impresionado con Donald Trump. Y la retirada de tropas de Corea, la cancelación de los ejercicios militares, le viene como anillo al dedo”, afirmó Reed.

Trump cuestiona a Seúl y amenaza a Omán

Trump, además, reprochó a Corea del Sur que no participara en los esfuerzos estadounidenses para “desnuclearizar” Irán.

“Aunque no guarda mucha relación (?), recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si le gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y me dijo: ‘¡No, gracias!’”, escribió el mandatario.

El presidente también dirigió sus críticas contra Omán, después de que el país participara en conversaciones entre Washington y Teherán relacionadas con el estrecho de Ormuz.

Trump amenazó con bombardear “sin piedad” a Omán si consideraba que el país interfería en esas negociaciones.

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