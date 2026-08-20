Alerta por tormentas y riesgo de inundaciones en Nueva York y área triestatal: jueves y fin de semana

Se esperan chubascos y tormentas eléctricas dispersas esta tarde y noche, y podrían intensificarse lo suficiente como para provocar aguaceros torrenciales y ráfagas de viento en Nueva York y el área triestatal.

“El riesgo de inundaciones repentinas aumenta desde esta tarde hasta la noche; partes de la zona se encuentran ahora bajo un riesgo moderado de lluvias excesivas. También hemos ampliado la vigilancia de inundaciones para incluir el bajo valle del Hudson y el oeste de Connecticut”, advirtió esta tarde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS-NY).

Debido a la posibilidad de lluvias localmente intensas, se ha emitido un alerta de inundaciones para gran parte del área triestatal, incluida la ciudad de Nueva York. Es probable que los chubascos y las tormentas eléctricas se intensifiquen durante el horario de mayor tráfico de la tarde del jueves, lo que provocará desplazamientos lentos y condiciones potencialmente peligrosas en las carreteras. La actividad tormentosa podría persistir algo más de tiempo en la costa antes de disiparse gradualmente durante la noche. Las temperaturas descenderán hasta unos 67 grados F (20C), pronosticó ABC News.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM) ha emitido un alerta meteorológico y activado el Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas de la ciudad. Envíe un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al 692-692 para recibir actualizaciones; y consulte las medidas de preparación en http://nyc.gov/beready

“Para los neoyorquinos que regresan a casa esta tarde: se esperan aguaceros localmente intensos entre las 2 y las 8 p.m. de hoy, siendo más fuertes entre las 5 y las 8: p.m. La vigilancia de inundaciones está vigente hasta las 2 a.m.” del viernes, alertó NYCEM. “Saber cuándo llegarán las lluvias más intensas le permite salir antes, evitar calles y estaciones inundadas y trasladarse a un piso superior antes de que el agua llegue a las unidades situadas en sótanos”.

En el otoño de 2025 dos personas murieron ahogadas en sótanos durante una tormenta en Nueva York que dejó un récord de lluvia acumulada.

Más lluvia los próximos días

Mañana viernes traerá una tregua bienvenida frente al tiempo inestable. Los niveles de humedad disminuirán ligeramente y se espera una combinación de sol y nubes. Las temperaturas vespertinas alcanzarán unos 80 grados F (26C). Pero el fin de semana volverá a aumentar la humedad al regresar los chubascos. Al momento, hay 92% chance de lluvia el sábado y 88% el domingo.

El sábado será el día más fresco, con una máxima cercana a los 76 grados (24C), mientras que el domingo las temperaturas subirán hasta los 80 grados F (26C) aproximadamente. Es posible que persistan algunos chubascos hasta el lunes, aunque se espera que las condiciones mejoren gradualmente con una mayor presencia de sol.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

New Yorkers heading home this afternoon: locally heavy downpours are expected between 2 p.m. and 8 p.m. today, heaviest from 5 p.m. to 8 p.m. A Flood Watch is in effect until 2 a.m.



The National Weather Service has placed New York City in a Slight Risk (Level 2 of 4) for? — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) August 20, 2026