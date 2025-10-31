Dos personas murieron ahogadas en sótanos durante tormenta en Nueva York; récord de lluvia acumulada

Dos hombres fallecieron en sótanos inundados en Nueva York tras las fuertes tormentas que azotaron la ciudad ayer.

Central Park -considerado el punto medio meteorológico de la ciudad- se vio azotado con 1.8 pulgadas (46 mm) de lluvia acumulada, superando el récord de 1.64 pulgadas (42 mm) establecido en 1917, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El aeropuerto LaGuardia recibió 1.97 pulgadas (50 mm), pulverizando la marca de 1.18 pulgadas (30 mm) de 1955. La tormenta estuvo acompañada de ráfagas de viento de hasta 50 mph (80 kmh).

Según la Policía de Nueva York, un hombre de 39 años fue hallado inconsciente e inerte en un sótano inundado en East Flatbush, Brooklyn. Fue identificado como Aaron Akaberi, según Daily News. El otro caso mortal fue en Washington Heights (Alto Manhattan), donde un individuo de 43 años fue encontrado sin vida en una sala de calderas inundada.

El equipo de buceo del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) ingresó al sótano inundado en East Flatbush alrededor de las 4:25 p.m. y lo rescató. Akaberi fue trasladado al Kings County Hospital, donde se confirmó su fallecimiento. “Yo estaba aquí cuando sacaron su cuerpo del agua”, dijo Akiva Schulman, compañero de vivienda de la víctima.

Vecinos comentaron a ABC News que el hombre vivía en el sótano y regresó para rescatar a uno de sus dos perros, pero no pudo salir. Los equipos de rescate bombearon el agua de las casas de la zona, cuyos habitantes viven sumidos en la angustia con cada gota de lluvia. “Cada vez que llueve, me pongo nerviosa porque sé lo que me espera”, dijo la propietaria Renee Phillips.

En el caso en Manhattan, la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD ESU) rescató al hombre de la sala de calderas y los paramédicos lo declararon muerto en el lugar. Su nombre no ha sido divulgado.

Los efectos de las tormentas se han vuelto cada vez más catastróficos para los residentes de la ciudad de Nueva York, quienes sienten que las inundaciones los están expulsando de la ciudad y ahora están perdiendo a sus vecinos. “Si trabajo todos los días, pago mis impuestos y pido ayuda a gritos, que alguien venga a ayudarme. Estoy cansado de pedir ayuda sin que nadie me escuche. Pero hoy alguien me está escuchando”, dijo Phillips. La policía aún está investigando ambos incidentes.

Hoy viernes no hay amenaza de lluvia en la ciudad, por lo que se espera una gran concentración en el famoso Desfile de Halloween en West Village. Sin embargo, sí hay pronóstico de que se mantengan las ráfagas fuertes de viento.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad.