EE.UU. amplía las sanciones contra Cuba y apunta a nueve entidades y tres funcionarios

Estados Unidos amplió este jueves su régimen de sanciones contra Cuba al incluir a nueve entidades estatales y tres funcionarios vinculados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en una nueva medida de la Administración de Donald Trump para aumentar la presión sobre el Gobierno de la isla.

El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las designaciones al acusar al Gobierno cubano de utilizar estructuras para extender su influencia dentro de Estados Unidos.

“El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos”, escribió Rubio en X.

Las nuevas sanciones alcanzan al Ministerio de la Construcción, así como a empresas estatales dedicadas a actividades de minería, comercio exterior, metalurgia, transporte y suministro de personal a compañías extranjeras.

Entre las entidades designadas están la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal), Acinox Comercial, Coratur, Transimport, Consumimport y Acorec.

Tres directivos del ICAP son sancionados

Washington también incluyó en la lista a Fernando González Llort, director del ICAP; Noemí Rabaza Fernández, vicepresidenta primera de la organización; y Leima Martínez Freire, directora para Norteamérica.

González Llort es uno de los cinco integrantes de la denominada Red Avispa que fueron condenados en Estados Unidos y posteriormente regresaron a Cuba.

El Departamento de Estado afirmó que las nueve entidades sancionadas “sostienen y financian el aparato represivo del régimen” cubano.

La decisión implica además una advertencia para empresas y personas que mantengan relaciones con los sancionados.

“Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado también pidió a bancos y compañías extranjeras que tengan vínculos con las entidades designadas que actúen para cortar esas relaciones.

“Los bancos extranjeros y otras empresas que ofrezcan servicios a estas entidades, o custodien sus fondos deben tomar medidas inmediatas para cesar su apoyo”, agregó.

Trump mantiene la presión sobre Cuba

Las nuevas designaciones se incorporan a una estrategia más amplia de Washington contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que ya incluye sanciones contra el mandatario cubano y medidas dirigidas a entidades extranjeras que operan en sectores estratégicos de la isla.

La Administración Trump también mantiene restricciones sobre el suministro de crudo a Cuba y ha endurecido la presión sobre áreas como energía, defensa, minería y servicios financieros.

Rubio había advertido a principios de agosto que La Habana no tendría una “válvula de escape” frente a la estrategia estadounidense y que Washington mantendría la presión para exigir cambios en Cuba.

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