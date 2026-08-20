Irán cataloga la reciente amenaza económica de Trump como “cortina de humo”

Irán dio respuestas a la reciente amenaza económica anunciada por el presidente Donald Trump contra la economía del país persa, al afirmar que representa “una cortina de humo ante la propia crisis de EE.UU.”, y constituye una forma “de terrorismo económico” que “amenaza la economía mundial”, a través del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí.

El pronunciamiento diplomático, a través de su cuenta en X, surge tras el anuncio de la administración estadounidense sobre el inicio de “la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país”, un plan diseñado para bloquear las vías de financiamiento de la nación persa.

“Esto será un DÍA D económico”, indicó Trump en su intervención, y solicitó además el respaldo de los países aliados para aislar a Irán y reiteró la postura de su administración para evitar que dicha nación desarrolle armamento nuclear.

Argumentos del gobierno iraní

“El llamado ‘Día D Económico’ es un intento de desviar la atención de la opinión pública estadounidense de las crisis financieras internas, concretamente, una deuda sin precedentes y el aumento vertiginoso de los tipos de interés”, señaló recientemente Araqchí.

The so-called “Economic D-Day” is a diversion from America's own crisis: unprecedented debt & surging interest costs.



Doubling down on failed policies will only bring further defeat?and enmity of Iranians. US economic terrorism threatens global economy and sovereignty worldwide pic.twitter.com/Qj5SzVBjvX — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 20, 2026

Araqchí enfatizó que la aplicación de estas restricciones unilaterales constituye un “terrorismo económico que amenaza la economía global y la soberanía nacional de países de todo el mundo”.

Asimismo, el jefe de la diplomacia persa advirtió sobre las consecuencias del plan al señalar que “la insistencia en continuar con políticas fallidas solo provocará más fracasos y la enemistad del pueblo iraní”, informó EFE.

La reacción de Irán se produjo luego de la difusión de los datos más recientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el organismo gubernamental estadounidense, la deuda pública del país norteamericano superó por primera vez los $40 billones de dólares.

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