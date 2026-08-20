Milagro en el río Bronx: una nutria avistada tras un siglo de ausencia

Durante más de un siglo, el Bronx River vivió sin uno de sus habitantes más emblemáticos. Ahora, una nutria de río norteamericana volvió a aparecer en sus aguas y el hallazgo ofrece una imagen extraordinaria del cambio que ha experimentado este curso de agua de Nueva York.

La presencia del animal fue captada el 23 de junio por una cámara activada por movimiento instalada por el científico local R.J. Hawkins. El Bronx Zoo, encargado de un programa de monitoreo mediante cámaras trampa a largo plazo en el río, confirmó la identificación.

Según la Wildlife Conservation Society (WCS), organización que administra el zoológico, se trata del primer registro documentado de una nutria de río en el Bronx desde principios del siglo XX. Más que una curiosidad, el avistamiento representa una señal de que décadas de restauración ambiental empiezan a modificar la vida silvestre que puede sobrevivir en la ciudad.

Una especie que desapareció de Nueva York

Las nutrias de río alguna vez fueron habituales en las riberas de la región. Sin embargo, la contaminación, la pérdida de hábitat y la captura no regulada redujeron drásticamente sus poblaciones. El problema fue especialmente severo en el Bronx River, donde durante el siglo XIX, los residuos industriales y domésticos, incluidas las aguas negras y sustancias químicas, eran vertidos directamente al cauce.

El Departamento de Parques de Nueva York describe aquel periodo como una época en la que el río llegó a convertirse, en la práctica, en una alcantarilla abierta. El Smithsonian Institution considera a la nutria de río una especie regionalmente extinta, lo que permite dimensionar la importancia del nuevo registro.

Para Hawkins, revisar las imágenes fue casi irreal. El científico explicó que apenas pudo creer lo que estaba observando y que conocer la posibilidad de estar ante la primera nutria documentada en El Bronx en generaciones convirtió el momento en algo extraordinario.

Medio siglo para recuperar el Bronx River

La aparición de la nutria no ocurrió por casualidad. Durante décadas, grupos comunitarios, agencias públicas, empresas y la Guardia Nacional han participado en proyectos destinados a recuperar el río y sus alrededores.

“Esta nutria es un regalo”, afirmó Javier Lopez, director ejecutivo interino de la Bronx River Alliance, al destacar el esfuerzo de las comunidades que durante 50 años han trabajado para devolverle vida al cauce.

El río todavía está lejos de ser un espacio apto para beber o nadar. Sin embargo, la alianza sostiene que sus condiciones actuales permiten el regreso de especies capaces de contribuir a un ecosistema de agua dulce más natural y saludable.

No es la primera señal de recuperación. Hace aproximadamente 20 años, los castores regresaron al Bronx River después de más de 2 siglos de ausencia. La llegada de otra especie asociada a ambientes acuáticos añade ahora un nuevo capítulo a esa transformación.

Craig Piper, director interino del Bronx Zoo, consideró el avistamiento una demostración concreta de lo que puede conseguir una estrategia de conservación sostenida. El funcionario destacó que la mejora de la calidad del agua y la recuperación del hábitat benefician tanto a la fauna como a los habitantes de la ciudad.

La noticia también fue recibida como una referencia para otros proyectos ambientales de la región. Riverkeeper, organización dedicada a la protección de los ríos, consideró que el regreso de la nutria demuestra lo que puede lograrse cuando se invierte en mejorar la calidad del agua, restaurar hábitats y exigir responsabilidades a quienes contaminan.

En una ciudad acostumbrada a medir sus transformaciones en edificios, trenes y nuevas calles, este regreso ofrece otra forma de mirar el progreso: a través de las especies que vuelven cuando el agua y el hábitat comienzan a darles una segunda oportunidad.

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