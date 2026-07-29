Alerta por virus del Nilo Occidental en NYC: detectan mosquitos infectados en los 5 condados

La preocupación por el virus del Nilo Occidental aumenta en la ciudad de Nueva York luego de que las autoridades sanitarias confirmaron la detección de mosquitos infectados en los 5 condados.

Aunque hasta el momento no se han registrado casos humanos en 2026, el hallazgo mantiene en alerta al Departamento de Salud de la ciudad, que continúa reforzando las labores de vigilancia y control del insecto transmisor.

El virus del Nilo Occidental es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. Además de afectar a las personas, también puede infectar aves, caballos y otros mamíferos. En la mayoría de los casos, quienes contraen el virus presentan síntomas leves o incluso permanecen asintomáticos, pero determinados grupos enfrentan un riesgo mucho mayor de desarrollar complicaciones.

De acuerdo con PIX 11 News, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (NYC Health) informó que hasta este miércoles, se habían identificado 360 grupos de mosquitos (“mosquito pools”) con resultados positivos al virus del Nilo Occidental.

Staten Island y Queens concentran la mayoría de los mosquitos infectados

Las cifras oficiales muestran que Staten Island es el condado con mayor presencia del virus, con 165 grupos positivos, seguido por Queens, donde se detectaron 144.

En el resto de la ciudad, el monitoreo identificó:

* Brooklyn: 42 grupos positivos

* El Bronx: 8 grupos positivos

* Manhattan: 1 grupo positivo

La confirmación de mosquitos infectados en los 5 condados refleja que el virus circula ampliamente en la ciudad durante la temporada de mayor actividad de estos insectos, que suele extenderse durante el verano.

¿Cuáles son los síntomas del virus del Nilo Occidental?

Aunque muchas personas nunca desarrollan síntomas, el Departamento de Salud advierte que algunos pacientes pueden presentar:

* Fiebre

* Dolor de cabeza

* Cansancio o debilidad

* Dolores musculares y articulares

* Vómito

* Diarrea

* Erupciones en la piel

Las personas de 60 años o más y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado son las más propensas a sufrir una enfermedad grave, por lo que las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención.

NYC intensifica la fumigación contra los mosquitos

Como parte de la estrategia para reducir la población de mosquitos y disminuir el riesgo de transmisión, la ciudad realiza fumigaciones periódicas en zonas no residenciales, principalmente en pantanos, marismas y humedales, donde estos insectos suelen reproducirse con facilidad.

Las autoridades explican que los tratamientos utilizan productos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), diseñados para tener un impacto mínimo en las personas, las mascotas y la fauna silvestre.

El Departamento de Salud también mantiene un programa permanente de monitoreo de mosquitos en toda la ciudad para identificar tempranamente la presencia del virus y definir las áreas donde es necesario aplicar medidas de control.

Las autoridades recomiendan a los residentes eliminar recipientes con agua estancada en sus viviendas, utilizar repelente de insectos cuando permanezcan al aire libre, vestir ropa de manga larga al amanecer y al atardecer, y mantenerse informados sobre las zonas donde se realizarán fumigaciones preventivas.

Si bien la ausencia de casos humanos es una noticia alentadora, los expertos recuerdan que el riesgo aumenta durante los meses más cálidos del año, cuando la actividad de los mosquitos alcanza su punto máximo. Por ello, las medidas de prevención continúan siendo la herramienta más efectiva para reducir la posibilidad de contagio.

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