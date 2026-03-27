Cómo saber si estás abusando del paracetamol: 5 señales que arroja tu cuerpo

Al ser un medicamento tan común, para aliviar el dolor y bajar la fiebre, el paracetamol este presenta en cientos de productos, desde pastillas hasta fórmulas para la gripe. Precisamente, esa disponibilidad aumenta el riesgo de consumirlo en exceso sin darte cuenta.

Especialistas en salud advierten que superar la dosis diaria recomendada, que en adultos no debe exceder los 4,000 miligramos, puede derivar en consecuencias graves, especialmente en el hígado. Lo más preocupante es que el cuerpo no siempre envía señales inmediatas.

Puedes ver: El medicamento que más daña el hígado y es el primero que compras: advierten médicos

5 señales de que estás abusando del paracetamol

Identificar a tiempo los síntomas del consumo excesivo de paracetamol puede marcar la diferencia. Estas son algunas de las alertas más comunes:

1. Náuseas y vómitos persistentes

Uno de los primeros signos de exceso es el malestar digestivo. Muchas personas lo confunden con síntomas de gripe o intoxicación alimentaria, lo que retrasa la atención médica.

2. Dolor en la parte superior del abdomen

El hígado se encuentra en esa zona, por lo que un dolor constante o sensibilidad puede ser una señal de que está siendo afectado por el exceso del medicamento.

3. Fatiga o debilidad inusual

Sentirse agotado sin razón aparente también puede indicar que el organismo está lidiando con una sobrecarga tóxica.

4. Confusión o desorientación

En casos más avanzados, el daño hepático puede afectar el funcionamiento del cerebro, generando dificultades para concentrarse o pensar con claridad.

5. Color amarillento en piel y ojos

La ictericia es una señal clara de daño hepático. Aparece cuando el hígado ya no puede procesar correctamente ciertas sustancias en la sangre.

El Tylenol es uno de los fármacos comerciales más comunes del acetaminofen, otro nombre con el que se conoce el paracetamol. Crédito: Kari Ahlers | Shutterstock

El problema no es el medicamento en sí, sino cómo lo procesa el organismo. Según explica la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), una pequeña parte del paracetamol se convierte en una sustancia tóxica que el hígado neutraliza con ayuda de antioxidantes naturales.

Cuando se consume en exceso, esa capacidad se ve superada y el daño comienza a acumularse. En situaciones graves, el abuso puede provocar insuficiencia hepática, necesidad de trasplante e incluso la muerte.

Un riesgo más común de lo que parece

El paracetamol está presente en más de 600 medicamentos, incluidos muchos para el resfriado y la gripe. Esto significa que una persona puede ingerir varias dosis sin darse cuenta, especialmente si combina productos.

Además, en etiquetas puede aparecer con nombres abreviados como “APAP”, lo que dificulta identificarlo fácilmente. Sin embargo, cabe aclarar que el paracetamol sigue siendo seguro cuando se usa correctamente.

Prestar atención a las señales del cuerpo y entender qué se está consumiendo es clave para evitar complicaciones y proteger la salud a largo plazo.

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