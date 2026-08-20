Terremoto de 7,2 sacude a Perú

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú, provocando una fuerte percepción en localidades cercanas al epicentro y extendiendo el movimiento hasta otras zonas del país, incluida la capital Lima. Aunque los primeros reportes oficiales no registran víctimas ni daños materiales confirmados, las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia para verificar la situación en comunidades rurales.

De acuerdo con información de la agencia EFE, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo ocurrió a las 13 horas (14 horas ET), con epicentro ubicado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, y una profundidad de 108 kilómetros. La magnitud convirtió al movimiento en uno de los eventos sísmicos más importantes registrados recientemente en territorio peruano.

La profundidad del terremoto fue determinante para explicar su amplio radio de percepción. En Coracora alcanzó una intensidad de III-IV, mientras que también fue sentido en departamentos como Ica, Arequipa, Cusco, Apurímac y Moquegua. En Lima, situada a unos 650 kilómetros al norte de Coracora, el movimiento se percibió de manera leve.

ABRAZADOS ANTE TERREMOTO|| El terremoto de 7.2 en Ayacucho con profundidad de 108 km. de profundidad asustó a las familias de dicha región en la sierra del Perú. En imágenes se ven familias abrazadas y en las calles, esperando que no suceda una desgracia.

Al ser un sismo con? pic.twitter.com/uFWYS4gy5i — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

¿Dónde se sintió más fuerte el terremoto en Perú?

De acuerdo con el primer reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el sismo fue percibido como “fuerte” en 9 distritos. Entre ellos figuran Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho, en Ayacucho, además de Nazca, en la vecina región de Ica.

El movimiento también fue considerado moderado en sectores de Ica y Pisco, mientras que en distintas localidades de Apurímac y Moquegua fue percibido de forma leve. El alcance geográfico del temblor llevó a las autoridades a mantener vigilancia simultánea en varias regiones.

Luis Vásquez, jefe de Indeci, también confirmó que hasta el momento no se habían registrado daños oficialmente validados. Sin embargo, explicó que los equipos de emergencia están intentando obtener información directamente desde las comunidades más cercanas al epicentro, algunas de ellas ubicadas en zonas rurales y de difícil acceso.

Deslizamientos y viviendas bajo evaluación

La preocupación se concentra especialmente en las construcciones de material rústico. Vásquez advirtió que este tipo de viviendas puede ser más vulnerable frente a movimientos sísmicos de gran magnitud, por lo que la ausencia de reportes iniciales no significa que la evaluación haya concluido.

Medios locales y usuarios de redes sociales difundieron imágenes de nubes de polvo provocadas aparentemente por deslizamientos y movimientos de tierra en cerros próximos a poblaciones. Hasta el momento, esas imágenes no permiten establecer que los desprendimientos hayan causado víctimas o daños materiales de consideración.

El alcalde de Coracora, Yony Odon Reyes, indicó a TVPerú que hacia el norte de la localidad podría existir afectación en algunas viviendas. Una comisión multisectorial fue enviada a la zona para realizar verificaciones y determinar el alcance real de cualquier posible daño.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene coordinación con autoridades regionales y locales, mientras las instituciones de primera respuesta continúan supervisando las zonas consideradas vulnerables.

#ConexiónInternacional | Un fuerte sismo de magnitud 7,2 se registró este jueves en Ayacucho, Perú.



Según el Instituto Geofísico, el epicentro estuvo a 35 km al norte de Coracora y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.



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Perú, en el Cinturón de Fuego del Pacífico

El terremoto vuelve a poner sobre la mesa la elevada exposición sísmica de Perú. El país se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja alrededor del océano Pacífico donde se concentra cerca del 80 % de la actividad sísmica mundial y que ha provocado los últimos sismos registrados en Venezuela y Colombia.

A diferencia de un terremoto superficial, el movimiento registrado en Ayacucho se originó a una profundidad considerable. Esa característica ayudó a que las ondas sísmicas alcanzaran una amplia zona geográfica, aunque también habría contribuido a reducir los efectos más severos cerca del epicentro.

Las autoridades descartaron, por ahora, la posibilidad de un tsunami asociado al movimiento telúrico.

El recuerdo de otros terremotos permanece presente en Perú. En julio pasado, una serie de temblores en Junín, con una magnitud máxima de 5,4, dejó 5 personas fallecidas, cientos de damnificados y decenas de viviendas destruidas.

El antecedente más devastador de las últimas décadas ocurrió en 2007, cuando un terremoto de magnitud 7,9 golpeó la región de Ica. El desastre provocó alrededor de 500 muertes y millonarias pérdidas materiales.

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