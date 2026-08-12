Terremoto en Colombia: ¿Por qué pareció durar más de 2 minutos para quienes lo vivieron?

“Dicen que fueron segundos, pero a mí me pareció una eternidad”.

Así describió el presentador colombiano Víctor Obando el terremoto que este lunes sacudió al país sudamericano y dejó decenas de muertos y miles de heridos.

Su testimonio no es un caso aislado. Las redes sociales, los medios locales y las agencias internacionales de noticias están repletos de relatos que describen el sismo como un evento que pareció tener una larga duración.

Sin embargo, los registros indican otra cosa. Según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico, de magnitud 7,4, duró entre 90 segundos y 2 minutos.

Pero, ¿por qué la duración registrada presenta un margen tan amplio, mientras que la magnitud se determina con mayor precisión?

¿Y por qué quienes vivieron el terremoto lo percibieron como más largo de lo que realmente fue?

A continuación se responden estas y otras preguntas.

Las características del sismo

La duración de un sismo está relacionada con las características del propio fenómeno.

El sismo tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 500 kilómetros al noroeste de Bogotá, y se originó a una profundidad de 104 kilómetros, de acuerdo con el último reporte del SGC. Precisamente por esa profundidad, los expertos lo clasifican como un sismo de profundidad intermedia.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), los terremotos más profundos pueden sentirse en zonas más amplias porque sus ondas sísmicas pierden menos energía a medida que se propagan.

A ello se suma la elevada magnitud del terremoto ocurrido en Colombia.

“Este fue un sismo muy grande”, explicó la sismóloga colombiana Luisa Castillo a la emisora Caracol.

“Cuando ocurre una ruptura de esta magnitud, la liberación de energía puede prolongarse durante varios segundos e incluso minutos”, dijo.

El movimiento en la zona de contacto entre las placas no es instantáneo, sino que implica el deslizamiento de grandes masas de roca una respecto de la otra. Entonces hay un gran movimiento, un movimiento muy largo”, agregó.

¿Cómo se mide la duración?

Desde el SGC recordaron que la duración y la intensidad de los sismos se miden mediante sismómetros, instrumentos “capaces de registrar movimientos del suelo que nosotros no alcanzamos a percibir”.

“Por eso, mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos”, señaló el organismo en su cuenta de X (antes Twitter).

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es qué se mide exactamente.

“Nosotros medimos la duración del sismo en la fuente, en el foco, no donde lo percibe la persona”, explicó, por su parte, Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional de Chile, en expresiones ofrecidas en 2019, después de que el país sudamericano registrara un movimiento telúrico.

Los sismómetros registran a diario sismos en Colombia y en otros países con alta actividad sísmica. (Foto: Getty Images)

La percepción vs. la geografía y el sitio

Por su parte, desde el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) aseguran que normalmente los humanos tienden a percibir la duración de los terremotos menos de lo que realmente duran, pues “no tienen una percepción tan desarrollada”.

“Si ponemos juntos a una persona y a un sismómetro a medir la duración de un sismo, la persona reportará un tiempo de movimiento bastante menor al que reportará el sismómetro, debido a que la persona solo siente la parte más intensa del movimiento del suelo, mientras que el sismómetro percibe hasta el movimiento más insignificante que se da justamente cuando el sismo se inicia y cuando termina”, explica el organismo en su sitio web.

¿Por qué en Colombia parece haber ocurrido lo contrario?

Factores como la distancia del hipocentro (el lugar en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura), las características del terreno y la construcción en la que se encontraban las personas son algunas de las razones, coincidieron ambos organismos especializados.

“En terrenos conformados por rocas más rígidas, las ondas sísmicas suelen amplificarse menos. Algunos suelos más blandos, en cambio, pueden amplificar el movimiento y hacer que se perciba durante más tiempo”, agregó el SGC en su cuenta de X (antigua Twitter).

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el sismo duró entre 90 segundos y 2 minutos. (Foto: CAPTURA DE PANTALLA @SGCOL)

Otros factores que también pudieron influir en la percepción de los ciudadanos fueron su ubicación dentro de los edificios y si se encontraban caminando o sentados.

“Hay una gran diferencia entre estar en movimiento y permanecer sentado, o entre encontrarse en la planta baja, donde se está directamente sobre el suelo, y estar en un piso superior, donde el edificio oscila”, afirmó la geóloga estadounidense Morgan Page al diario Los Angeles Times.

El USGS señala que, debido a la gran cantidad de variables involucradas, es difícil determinar con precisión cuánto dura un sismo. Por ello, el organismo no suele incluir la duración en sus reportes.

“La duración del sismo en un punto determinado depende tanto del tiempo que tardó en producirse el terremoto como de la forma en que las ondas sísmicas se propagan a través del terreno hasta ese lugar”, agrega la entidad.

Debido al estrés, algunas personas pueden seguir sintiendo temblores aunque estos no se estén produciendo, aseguran los psicólogos. (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP via Getty Images)

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