Viejas glorias del fútbol colombiano vuelven a la cancha para ayudar tras el terremoto

De las tragedias y peores momentos suelen surgir las mejores ideas e iniciativas. Las viejas glorias del fútbol colombiano volverán a pisar una cancha como jugadores por una buena causa.

El próximo viernes 21 de agosto se disputará un partido solidario en el estadio El Campín de Bogotá, con el objetivo de recaudar fondos para las familias y comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

La iniciativa, denominada “Levantemos a Colombia”, es organizada por el exfutbolista colombiano Mario Yepes. De momento, el mítico central es la única figura confirmada.

Todavía no se conocen quiénes serán los exjugadores que participarán en el encuentro. La entrada costará alrededor de $10 dólares y los fondos se usarán para los afectados y víctimas del terremoto que sacudió a varias zonas de Colombia.

“Colombia está viviendo uno de esos momentos donde necesitamos estar más unidos que nunca”, dijo el excapitán de la Selección Colombia en un video en redes sociales.

“Esta vez no vamos a jugar por tres puntos, por una clasificación, por un título o por una copa. Vamos a jugar por el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse“, señaló el exdefensor en un video publicado en Instagram.

El exfutbolista Mario Alberto Yepes anunció ‘Levantemos a Colombia’, un partido solidario que reunirá a leyendas del fútbol colombiano este 21 de agosto en El Campín, con boletería desde $25.000. “Colombia está viviendo uno de esos momentos donde necesitamos estar más unidos que? pic.twitter.com/c0Fet14l3j — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 16, 2026

“Colombia se unió de una manera extraordinaria para atender esta emergencia. Ahora debemos seguir uniéndonos para reconstruirnos“, añadió Yepes.

Yepes, quien tuvo una destacada carrera en clubes como River Plate, AC Milan y París Saint-Germain, ahora se dedica al fútbol en la parte institucional.

Actualmente, es director deportivo de la selección Colombia desde 2024, que volvió a la Federación Colombiana de Fútbol en un rol ejecutivo.

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar. El sismo se sintió con fuerza en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Medellín y Bogotá.

El último balance oficial en Colombia confirma más de 300 muertos, 700 heridos y casi 200 edificaciones colapsadas tras el terremoto de magnitud 7.4. Las ciudades más golpeadas son Cali y Pereira, que concentran más del 90 % de las víctimas.



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