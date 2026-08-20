Vicepresidente de FIFA retira apoyo a Infantino

Gianni Infantino y su gestión en la FIFA siguen en caída libre. El pasado miércoles, el vicepresidente del organismo, Sándor Csányi, retiró su apoyo. ¿El motivo? El despido de Kevin Lamour, director de operaciones.

De acuerdo con Bloomberg, Csányi, quien también es presidente del Consejo de Administración del banco húngaro OTP Bank, dirigió una carta a Infantino criticando el despido de Lamour. “Es la gota que colma el vaso”.

A high-ranking FIFA Council member has withdrawn his support for Gianni Infantino, citing the dismissal of fellow executive Kevin Lamour as the “final straw” https://t.co/FIKuC7cnF8 — Bloomberg (@business) August 18, 2026

Lamour fue separado de la organización el pasado lunes por oponerse al plan de Infantino de privatizar el Mundial.

“El hecho de que el despido se haya desencadenado por sus críticas a la iniciativa mencionada anteriormente, la cual tú mismo admitiste al final que era errónea, apunta a graves deficiencias en el juicio profesional, los estándares éticos y las habilidades de liderazgo”, indicó.

“Kevin (Lamour) hizo sus deberes de acuerdo con un alto estándar profesional y ético y, como un ejecutivo altamente competente, hizo contribuciones significativas a la transparencia en las operaciones de la organización”, añadió.

La federación húngara, encabezada por Csányi, ya había manifestado públicamente su rechazo a la propuesta de FFE, calificándola de “inaceptable”. Sin embargo, hasta ahora no había precisado cuál era su posición respecto a Infantino.

El húngaro es uno de los ocho vicepresidentes de la FIFA, que forman parte del Consejo del organismo, principal órgano de toma de decisiones. Este órgano, además, es el encargado de elegir al presidente de la FIFA cada cuatro años.

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato. Sin embargo, su proyecto de privatizar la FIFA le está costando un alto precio reputacional y mediático que ya empieza a mermar capital político dentro de su gestión.

Infantino pierde apoyo para la reelección

La Federación de Futbol de Nueva Zelanda (NZF) anunció que retiraba su apoyo a la candidatura del abogado para su reelección como presidente del organismo.

Estados Unidos Soccer, Canadá Soccer, la UFC (Unión Caribeña de Fútbol) y la UNCAF (Unión Centroamericana de Fútbol) no han hecho público si apoyarán o no la reelección, pero sí pidieron un “cambio significativo dentro de la gobernanza de la FIFA”.

Escocia, Finlandia, Suecia, Serbia y Países Bajos también retiraron su apoyo al dirigente. La espiral de rechazo parece ir haciéndose más grande.

La Confederación Africana de Futbol (CAF) y la Confederación Sudamericana (Conmebol) han respaldado su continuidad, mientras que Qatar, Marruecos, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán expresaron su “pleno apoyo” al presidente de la FIFA y su confianza en su liderazgo.



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