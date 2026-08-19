Chiqui Tapia denuncia una “campaña miserable” contra Argentina tras la final del Mundial 2026

A exactamente un mes de la derrota de Argentina por 1-0 ante España en la definición de la Copa del Mundo 2026, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, emitió un contundente comunicado en el que denunció una “campaña miserable” orientada a desacreditar el compromiso del plantel albiceleste.

“Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”, aseveró el máximo dirigente del balompié argentino a través de un escrito difundido en sus canales oficiales.

Las declaraciones de Tapia responden a una ola de teorías conspirativas surgidas tras el compromiso del pasado 19 de julio en el que la selección española se coronó campeona del mundo. Entre los rumores que circularon en medios y redes sociales, se llegó a especular que el vestuario argentino habría decidido no competir al máximo nivel para evitar posibles sanciones disciplinarias derivadas de una hipotética manifestación sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Frente a estas acusaciones, el mandamás de la AFA defendió la entrega de los dirigidos en el terreno de juego y cuestionó con dureza a los sectores que promovieron dichas versiones. “Trataron de sembrar odio, dividir, ensuciar y destruir la imagen de una selección que se ganó el respeto de millones”, señaló, enfatizando que “de tratar de traidores a los jugadores de la selección no se vuelve”.

Sin señalar directamente a actores específicos, Tapia recriminó la falta de rectificación por parte de los difusores de estas versiones. “No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”, sentenció.

En lo estrictamente deportivo, la selección española obtuvo el segundo título mundial de su historia tras vencer al conjunto sudamericano por la mínima diferencia, gracias a una anotación de Ferran Torres durante el tiempo suplementario.

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