Trump vuelve a Nueva York para apoyar a ICE y Blakeman en lucha por la gobernación

Donald Trump viajará este viernes a Nueva York, su estado natal, para apoyar al ejecutivo del condado Nassau, Bruce Blakeman, candidato republicano a la gobernación de Nueva York.

Según la última encuesta de Siena College, Kathy Hochul se mantiene cómoda liderando la contienda por la gobernación de cara a las elecciones del 3 de noviembre, pero el retador Blakeman ha reducido a 10 puntos el margen entre ambos (49 a 39%). Los números de la consulta muestran un avance sostenido del republicano, quien en junio se ubicaba 20 puntos por detrás de la actual gobernadora demócrata (52 a 32%).

¡Espero con ansias volver mañana al gran estado Nueva York, donde el muy respetado y popular ejecutivo del condado Nassau, Bruce Blakeman, se postula para ser el próximo gobernador! Bruce es un partidario incondicional de MAGA y ha estado conmigo desde el principio. Como ejecutivo del condado de Nassau trabaja incansablemente junto a los valientes héroes de ICE, la Patrulla Fronteriza y las fuerzas del orden para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia asociada a la inmigración, proteger a nuestra comunidad y garantizar la ley y el orden”, escribió Trump ayer en Truth Social.

“Como su próximo gobernador, Bruce seguirá luchando con firmeza para hacer crecer la economía, reducir impuestos y regulaciones, promover los productos “Hechos en EE.UU.”, defender el dominio energético estadounidense, fortalecer a nuestras fuerzas armadas y veteranos, promover la integridad electoral y proteger nuestra Segunda Enmienda, que siempre está bajo asedio. Bruce Blakeman es una persona fantástica; ganará las importantes elecciones de noviembre y cuenta, sin lugar a dudas, con mi respaldo total y absoluto para gobernador del que fuera un gran estado: Nueva York. ¡Bruce lo hará grande de nuevo y nunca los defraudará!”, continuó Trump, nativo de Queens (NYC).

Trump “busca impulsar a los republicanos en las contiendas electorales clave de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, pero sus críticos sostienen que su presencia podría resultar contraproducente, dado que sus índices de aprobación son bajos. Además, los expertos señalan que se enfrenta a una guerra en Irán profundamente impopular y sin un final a la vista”, comentó CBS News.

Previamente este martes, el mandatario lanzó fuertes críticas contra el alcalde Zohran Mamdani, anunciando que estaba buscando una vía federal para bloquear su nuevo impuesto inmobiliario, apoyado por la gobernadora Hochul. “Estoy evaluando si el gobierno federal tiene alguna facultad legal para evitar este desastre antes de que sea demasiado tarde para los millones de personas que aprecian Nueva York y desean verla prosperar, en lugar de convertirse en un lugar inmundo, decadente y plagado de delincuencia, objeto de burlas y desprecio“, escribió Trump el martes en otra publicación en Truth Social.

En tanto, el miércoles, con el apoyo de la fiscal estatal Letitia James, Hochul lanzó una nueva advertencia a Blakeman, recordándole que la colaboración del condado Nassau con ICE pasará en breve a ser ilegal, pues una ley aprobada en el presupuesto estatal para el año fiscal 2027 prohíbe a las fuerzas del orden en Nueva York colaborar con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias de carácter civil. La campaña de Blakeman por la gobernación se ha centrado, en buena parte, en la persecución de los indocumentados.

Hochul es la primera gobernadora en la historia de Nueva York. En tanto Blakeman aspira a ser el primer gobernador republicano en los últimos 20 años. El último fue George Pataki, quien ejerció hasta el 31 de diciembre de 2006, luego de ganar tres elecciones seguidas en 1994, 1998 y 2002.

Agenda de Trump en Long Island: cierre de calles, protestas y apoyos

Trump tiene previsto recorrer instalaciones policiales en el condado Nassau junto a Blakeman, y se espera que su visita atraiga a manifestantes -a favor y en contra- y provoque complicaciones en el tráfico entre 1 y 5 p.m. este viernes.

“Habrá cierres de calles en el área de Garden City, Mineola y Uniondale; no detallaremos cuáles serán por razones de seguridad, ya que eso revelaría la ruta por la que llegará el presidente”, declaró Blakeman ayer, citado por ABC News. Una de las paradas confirmadas es la Academia de Policía del condado Nassau en Garden City.

Habrá un evento abierto al público a las 3 p.m. que requiere registro previo a través de la Casa Blanca. “La zona es un punto crítico; habrá numerosos cortes de tráfico”, adelantó el comisionado de policía de Nassau, Patrick Ryder. “Si puede evitar la zona, evítela”.

Se establecerá una zona de protesta en la intersección de Endo y Perimeter Road, la cual contará con estacionamiento. “No podemos permitir que la gente deambule; no se autorizarán marchas”, señaló Ryder. “Básicamente, deberán permanecer en un lugar fijo dentro de esa zona”.

La Casa Blanca confirmó que el tema central de la visita será la seguridad pública. El informe sobre delitos del FBI del año pasado muestra lo que califican como la mayor disminución interanual registrada en delitos violentos en Nassau.

Sin embargo, la campaña de Hochul sostiene una postura diferente respecto, citando datos reportados a la gobernación que indican que los delitos, particularmente los homicidios, han alcanzado sus niveles más altos desde 2010. El portavoz de su campaña declaró: “La gobernadora Hochul ha invertido miles de millones en seguridad pública para proteger a los neoyorquinos, mientras que Bruce Blakeman, un partidario acérrimo del movimiento MAGA, trae a Donald Trump a recorrer el condado donde permitió que los delitos violentos se dispararan hasta alcanzar máximos no vistos en una década”.