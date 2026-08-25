Mil entradas con descuento para US Open destinadas a neoyorquinos: sorteo 26 de agosto tras acuerdo alcaldía y USTA

Un acuerdo entre la alcaldía de Nueva York y la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ofrecerá a residentes de la ciudad 1,000 entradas con descuento para el US Open 2026 que se celebra en Queens.

Las mil entradas estarán disponibles por orden de llegada a partir de este miércoles 26 de agosto a las 10:00 a.m. en la página usopen.org/NYCtickets. Los residentes de Nueva York podrán adquirir hasta dos entradas a $100 dólares cada una para los partidos del cuadro principal que se disputarán desde el domingo 30 de agosto hasta el martes 8 de septiembre.

Las entradas incluyen asientos en el Estadio Arthur Ashe y el Estadio Louis Armstrong, así como acceso a las instalaciones, lo que permitirá a los neoyorquinos “ver competir a los mejores jugadores del mundo en los partidos del cuadro principal”, según el comunicado.

“Queremos que la mayor cantidad de gente posible disfrute del tenis y del US Open, y este acceso adicional a entradas para el cuadro principal para los neoyorquinos refuerza aún más ese compromiso”, afirmó dijo el director ejecutivo de USTA, Craig Tiley, recordando que el US Open ya ofrece ocho días de entrada gratuita a las instalaciones durante la Semana del Fanático.

El US Open, uno de los eventos deportivos anuales con mayor asistencia del mundo, genera un impacto económico de más de $1,200 millones de dólares y emplea a más de 7,000 personas cada año. En 2025 el US Open recibió a casi 1,2 millones de asistentes y fue visto por más de 200 millones de personas en 200 países y territorios de todo el mundo. Se disputa en el “Centro Nacional de Tenis USTA Billie Jean King” en Flushing Meadows-Corona Park, Queens, que permanece abierto al público para programas de tenis y alquiler de canchas el resto del año.

“Este verano, hemos demostrado una y otra vez que el deporte pertenece al pueblo. Desde la Copa Mundial hasta los campeonatos de atletismo, hemos abierto las puertas de los estadios a algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo para que más neoyorquinos puedan disfrutarlos. Hoy, redoblamos nuestros esfuerzos para que el US Open sea más accesible para los neoyorquinos”, comentó el alcalde Zohran Mamdani. “Si los mejores tenistas del mundo vienen a nuestra ciudad, los neoyorquinos deberían poder verlos jugar”.