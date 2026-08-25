$4 mil millones de dólares para reparar autopista Brooklyn-Queens BQE en Nueva York; legisladores revisan el plan

Con una inversión de aproximadamente $4,000 millones de dólares, la alcaldía de Nueva York anunció una plan para rehabilitar finalmente un tramo deteriorado de la autopista Brooklyn-Queens Expressway (BQE), una vía de mucho tráfico que lleva años deteriorándose.

“La autopista, conocida popularmente como BQE, ha sido un quebradero de cabeza para generaciones de alcaldes y departamentos de transporte (DOT) debido a su singular diseño de triple voladizo, que se esfuerza por soportar el volumen de tráfico que depende de ella”, comentó The New York Times.

Los planes se refieren a lo que las autoridades denominan “BQE Central”, el tramo de 1.5 millas (2.4 kilómetros) de la autopista que es propiedad de la ciudad. La alcaldía controla el 12% de la BQE, toda esa área ubicada en Brooklyn entre Atlantic Av y Sands St, y el estado Nueva York es propietario del resto de la autopista de 12 millas (19 kms), que se extiende desde Brooklyn-Battery Tunnel en Red Hook a Grand Central Parkway en Queens.

El alcalde Zohran Mamdani presentó ayer el plan con un video en Twitter/X. El anuncio del lunes detalló un plan multifase que se llevará a cabo entre 2030 y 2040 para reforzar la carretera de 70 años de antigüedad, incluyendo la construcción de desvíos temporales paralelos que no superarán la altura de las estructuras existentes para minimizar las molestias a los vecinos. Partes del Brooklyn Heights Promenade, un paseo muy popular y concurrido por sus vistas al Bajo Manhattan, permanecerán cerradas durante la construcción.

“Se acabó el tiempo”, declaró Mike Flynn, comisionado del DOT, en un comunicado. “Tras décadas de postergar la solución y de indecisión que no ha dado resultados sustanciales, actuaremos con urgencia para rehabilitar el tramo de la BQE que pertenece a la ciudad”.

La autopista, inaugurada en 1957 y con una vida útil prevista de 50 años, fue diseñada para un tráfico mucho menor del que recibe actualmente. Desde 2016 la ciudad anunció que el tramo de triple voladizo en Brooklyn Heights necesitaba una renovación completa. Si bien la autopista sigue siendo segura para circular por ahora, se requiere una acción rápida para mantenerla así, dijeron las autoridades.

“Este plan nos permite reparar la BQE de forma segura sin ralentizar el desarrollo de nuestra ciudad ni perder décadas más en ilusiones”, prometió Mamdani en un comunicado. “El costo de la inacción es demasiado alto y los riesgos para los neoyorquinos son demasiado importantes como para seguir posponiéndolo”.

En veremos

Tras el anuncio de Mamdani, un grupo de funcionarios electos locales, entre ellos el senador estatal Andrew Gounardes, la asambleísta Jo Anne Simon y el concejal Lincoln Restler, dijeron en un comunicado que estaban “animados” por la propuesta. Pero la describieron como “el inicio de un proceso de aprobación que durará varios años y aún tenemos muchas preguntas pendientes“, pues quieren que la alcaldía trabaje con la comunidad para “revisar esta propuesta de forma colaborativa”. “Nos preocupa un enfoque de construcción tan invasivo y perjudicial, y nos inquieta el impacto negativo de las autopistas temporales en nuestro barrio densamente poblado“, dijeron los legisladores.

Se han dado pasos más pequeños a lo largo del camino, mientras las autoridades buscaban una solución a largo plazo. El tráfico se redujo a dos carriles, y un programa de pesaje en movimiento, que pesa los vehículos en la carretera mientras circulan, ha reducido el exceso de peso en 60 % desde 2023. El DOT también ha realizado varias rondas de reparaciones provisionales.

Otro problema es que existen muy pocas opciones para desviar el tráfico, ya que no hay rutas paralelas a lo largo de la autopista. Los automóviles y camiones desviados tendrían que congestionar las calles locales.

La BQE atraviesa el corazón de muchos barrios densos y concurridos, lo que ha agravado las complicaciones debido a su estado de conservación y su diseño singular. El tramo de triple voladizo en Brooklyn Heights es particularmente difícil de reconstruir sin interrumpir el acceso al paseo marítimo sobre la carretera (Brooklyn Promenade).

“Algunas secciones se cerrarán en distintos puntos”, admitió Nick Benson, vocero del DOT. “Es necesario trabajar en el propio paseo marítimo, así que es inevitable. Sin embargo, se hará todo lo posible por realizar las obras por fases para que siempre haya algún nivel de acceso”.

La autopista fue diseñada por Robert Moses, el controvertido ex comisionado de Parques que transformó la ciudad mediante numerosos proyectos de obras públicas. La propiedad estatal de tramos de la autopista se debe a que en la cúspide de su poder Moses dirigió múltiples agencias, tanto municipales como estatales, relacionadas con el transporte y los parques. Tras dejar sus cargos, parte de sus proyectos quedaron bajo la administración estatal y parte bajo la municipalidad, razón por la cual la ciudad adquirió la propiedad de este único tramo de una milla de la BQE, explicó Polly Trottenberg, ex comisionada del DOT.

Como resultado, las discusiones sobre cualquier renovación de la carretera han involucrado a los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. En contraste, la mayoría de las autopistas interestatales del país son propiedad exclusiva del estado Nueva York en la gran mayoría de los casos.