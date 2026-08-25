Administración Trump amenaza con demoler el Kennedy Center si no avanzan sus planes de renovación

La administración del presidente Donald Trump llegó a plantear la posibilidad de demoler el Kennedy Center si no se concretan sus planes para transformar y renovar la histórica institución artística de Washington D.C., incluida la incorporación del nombre del mandatario en la fachada del edificio.

El planteamiento aparece en un documento presentado el lunes ante un tribunal federal por el abogado del Departamento de Justicia, Brantley T. Mayers, y citado por NBC News, en medio de la disputa legal que desde hace meses enfrenta a la administración Trump con legisladores y otros sectores por el futuro del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Dice el escrito que, si no se llevan adelante los trabajos previstos, el edificio podría deteriorarse hasta convertirse en una estructura considerada insegura, lo que eventualmente obligaría a demolerlo y abriría la posibilidad de construir en el terreno un gran anfiteatro al aire libre con vista al río Potomac.

Los abogados del Departamento de Justicia describieron al Kennedy Center como una instalación “estructuralmente deficiente, fundamentalmente insegura y una vergüenza para la capital del país”.

El documento sostiene además que un eventual anfiteatro sería más sencillo y menos costoso de construir, operar y mantener, aunque reconoció que no constituiría un homenaje adecuado al expresidente John F. Kennedy.

La presentación judicial también atribuye a la junta directiva del Centro, cuyos integrantes fueron designados por Trump, la conclusión de que el respaldo del mandatario es indispensable para conseguir nuevos recursos y financiar la renovación de las instalaciones.

El Departamento de Justicia argumentó que Trump consiguió $258 millones de dólares en fondos del Congreso destinados a la restauración de la capital y que también logró atraer nuevos donantes para un fondo de dotación del Kennedy Center. El documento, no obstante, no detalla qué ocurrió con esos recursos.

Meses en disputa

La posibilidad de una demolición representa una escalada en el enfrentamiento por el futuro del Kennedy Center, una institución que ha estado en el centro de una serie de controversias desde que Trump tomó el control de su junta directiva.

Matt Floca, director ejecutivo del Kennedy Center, había explicado previamente que los trabajos contemplaban reemplazar por completo los elevadores del escenario y los sistemas de aparejo, además de realizar importantes obras eléctricas y de prevención de filtraciones.

Floca también había indicado en un documento presentado ante el tribunal que el exterior del edificio principal no sufriría cambios significativos y que las obras no implicarían derribar la estructura hasta llegar a su armazón de acero.

El nuevo documento del Departamento de Justicia utiliza un tono considerablemente más contundente y presenta a Trump como una figura especialmente capacitada para encabezar la transformación del complejo debido a su experiencia en bienes raíces y construcción y a su posición como presidente, señala NBC News.

La presentación se produjo en respuesta a una moción de la representante demócrata Joyce Beatty, de Ohio, quien busca impedir que la administración cierre completamente el Centro. Ha cuestionado la decisión de clausurar las instalaciones y sostiene que la junta no contó con suficiente información sobre las alternativas antes de someter el cierre a votación.

La batalla por el nombre de Trump

El conflicto también gira alrededor del intento de incorporar nuevamente el nombre de Trump a la fachada del Kennedy Center.

Una decisión judicial anterior determinó que la junta no tenía autoridad para cambiar el nombre de la institución y ordenó retirar el nombre del presidente, debido a que el Centro fue creado por el Congreso como un monumento viviente dedicado a John F. Kennedy. Trump apeló esa decisión.

Posteriormente, la junta volvió a votar a favor de una nueva fórmula para incluir el nombre del mandatario. En lugar de denominar al recinto “The Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts”, como se había intentado anteriormente, la propuesta ahora contempla llamarlo “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts Restored and Renovated by President Donald J. Trump”.

Una audiencia sobre el cambio de nombre y el cierre del Centro está prevista para el jueves por la tarde en Washington D.C. En su fallo anterior, el juez señaló que la autoridad para modificar oficialmente el nombre del Kennedy Center corresponde al Congreso.

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