Kennedy Center esquiva fallo judicial y lanza fondo millonario en honor a Trump

El Centro Kennedy está creando un nuevo fondo de dotación en nombre del presidente Donald Trump para apoyar los fondos privados ya existentes y sus $257 millones de dólares en financiación federal.

El mencionado fondo se creó en una reunión celebrada la semana pasada por la junta directiva del centro de artes escénicas, donde los integrantes votaron por unanimidad para reconocer las contribuciones del mandatario republicano al centro por todos los medios legales. La junta directiva del Kennedy Center está liderada por el mismo Trump y compuesta en gran parte por sus aliados.

El Centro Kennedy retiró el fin de semana el nombre del primer ejecutivo del edificio para cumplir con un fallo emitido en mayo por un juez del Tribunal de Distrito de Washington D.C., de acuerdo con un aviso de cumplimiento presentado por el gobierno. La administración presentó una petición para suspender la orden judicial mientras se tramita su apelación, pero al final fue rechazada.

En la reunión de la semana pasada, la junta votó a favor de presentar el recurso de urgencia del viernes para suspender el dictamen previo.

“Seguimos cumpliendo plenamente con la orden judicial mientras evaluamos las opciones legales con respecto al voto unánime de la Junta Directiva”, manifestó la vicepresidenta de Relaciones Públicas del Kennedy Center, Roma Davari.

“La creación del Fondo Trump Kennedy Center tiene como objetivo reconocer las importantes contribuciones y la dedicación del presidente Donald J. Trump al principal centro cultural de Estados Unidos, al tiempo que impulsa nuestra misión fundacional como nunca antes”.

Un funcionario del Kennedy Center dijo que el Fondo Trump para la entidad representa “un compromiso histórico para asegurar el futuro de la institución de artes escénicas más importante del país y su legado perdurable de excelencia artística”.

Asimismo, una fuente con conocimiento de los planes de dotación sugirió que se enfocará en el “deterioro físico” del edificio, un aspecto que, según la junta directiva actual, se ha descuidado en el pasado.

En la documentación presentada ante el tribunal la semana pasada, la administración republicana alegó que, si se viera obligada a retomar su nombre original, tendría que reembolsar todas las donaciones al Centro Trump Kennedy.

“Sin el nombre ‘Trump’ en el edificio, nuestra recaudación de fondos no solo se detendrá, sino que todos los fondos recaudados o comprometidos deberán ser devueltos, reembolsados ​​o cancelados”, indicó el gobierno.

La creación del fondo se produce menos de dos semanas después de que un juez de distrito dictaminara que la junta directiva del Kennedy Center actuó de forma ilegal al agregar el nombre de Trump y al planificar dos años de cierre y renovaciones. El fallo ordenó que el nombre del presidente fuera retirado del edificio antes del 12 de junio, informó CBS News.

En un comunicado, los abogados de la representante demócrata Joyce Beatty, quien demandó a la administración por el cambio de nombre y el cierre del año pasado, denominaron la apelación del gobierno del viernes como una “jugada de último momento”, luego de que esperaran casi dos semanas para impugnar la decisión.

Después de la eliminación del nombre el fin de semana, Beatty expresó lo siguiente: “La victoria de hoy es el comienzo de la devolución del Kennedy Center al pueblo estadounidense”, y añadió: “Prevaleció el estado de derecho, y eso es motivo de celebración”.

Un funcionario del Kennedy Center manifestó que Trump conservará su cargo como presidente de la junta directiva, y que el centro seguirá siendo un monumento vivo al presidente demócrata John F. Kennedy.

Sigue leyendo:

• El Kennedy Center afirma haber retirado el nombre de Trump de su fachada

• Comienzan a retirar el nombre de Trump de la fachada del Kennedy Center tras orden judicial

• El Kennedy Center quita el nombre de Trump de su página web tras orden judicial