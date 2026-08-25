Kennedy Center enfrenta una crisis financiera tras la llegada de Donald Trump

El Kennedy Center enfrenta problemas financieros durante el primer periodo de gestión de Donald Trump, con una caída en la venta de entradas y las donaciones que podría dejar a la institución cerca de 100 millones de dólares por debajo de sus ingresos previstos para el ejercicio fiscal 2026.

Documentos internos obtenidos por The Washington Post muestran que el centro había calculado ingresos por unos $220 millones de dólares para este ejercicio. Sin embargo, a finales de mayo, sus propias proyecciones redujeron esa cifra a aproximadamente $124 millones de dólares.

La diferencia ronda los $96 millones de dólares y se registra mientras el Kennedy Center atraviesa varios cambios, entre ellos la renovación de su junta directiva, el intento de incorporar el nombre de Trump al edificio y el proyecto para cerrar el complejo durante dos años por obras.

La venta de entradas comenzó a caer

La venta de entradas empezó a bajar después de que Trump tomara el control de la junta y reemplazara a varios de sus integrantes por aliados. Durante 2025, las ventas ya mostraban una tendencia negativa y después registraron una caída más pronunciada.

Según reportes anteriores, las ventas llegaron a reducirse aproximadamente a la mitad durante la semana posterior al anuncio de la nueva dirección. Para el otoño de ese año, los compradores gastaban menos en el centro que en cualquier periodo comparable desde 2018, con excepción de los años afectados por la pandemia.

Las suscripciones también disminuyeron durante ese periodo. Trabajadores actuales y antiguos empleados atribuyeron parte de la caída a un posible boicot del público por la politización de la institución.

Los documentos internos revisados muestran que la caída se hizo todavía mayor después del intento de incorporar el nombre de Trump al edificio.

Las donaciones también bajaron

La recaudación de fondos registró una caída durante el mismo periodo. El centro redujo parte de sus actividades para conseguir donaciones debido a la disminución de las contribuciones.

Un informe interno registró ajustes y cancelaciones en las promesas de donación. Especialistas que revisaron los documentos señalaron que esto podría incluir compromisos anteriores que fueron retirados o que la institución consideró poco probables de cobrar.

La venta de entradas y las donaciones son fuentes importantes de recursos para el Kennedy Center. La reducción de ambas al mismo tiempo afectó las proyecciones de ingresos para el ejercicio fiscal.

El centro proyecta un déficit de $23 millones de dólares

Ante la caída de los ingresos, la administración redujo sus gastos previstos en aproximadamente un tercio. Los recortes incluyeron personal y programación artística.

A pesar de esas medidas, las proyecciones internas apuntaban a un déficit de $23 millones de dólares al cierre del ejercicio fiscal 2026.

Andrew Taylor, especialista en administración artística de American University, revisó los documentos y describió la caída de los ingresos como un “desplome”.

Jennifer Benoit-Bryan, directora ejecutiva de SMU DataArts, también comparó la situación del Kennedy Center con la de otras grandes organizaciones culturales.

Los datos preliminares del sector muestran que varias instituciones mantuvieron una situación financiera estable durante el periodo analizado. El Kennedy Center registró, en cambio, descensos importantes tanto en sus ingresos propios como en las donaciones.

Trump consiguió $257 millones de dólares para las obras

Mientras la institución revisaba sus cuentas, Trump avanzó con el proyecto de renovación del edificio. El presidente consiguió $257 millones de dólares del Congreso para reparaciones del Kennedy Center.

La administración sostiene que las obras permitirán modernizar las instalaciones. El proyecto contempla mantener cerrado el complejo durante aproximadamente dos años.

Según los cálculos de la institución, esta opción podría generar un superávit de 3,4 millones de dólares. Una alternativa basada en cierres parciales durante cuatro años habría generado un déficit estimado de unos 78 millones de dólares.

Los recortes afectan al personal y la programación

La reducción de gastos también tuvo efectos sobre las actividades del centro. Los recortes alcanzaron al personal y a diferentes programas artísticos.

Karen Gahl-Mills, directora del programa de administración de las artes de la Universidad de Indiana, señaló que los documentos muestran una institución que actualmente opera a una escala menor.

Los especialistas consultados también señalaron que existe una relación entre los gastos, la programación y la capacidad de una organización cultural para generar ingresos. Menos espectáculos y menos personal pueden reducir costos, pero también significan una menor actividad para atraer espectadores.

La junta dedicó más tiempo a las obras

Las actas de una reunión celebrada en marzo muestran que Trump y otros integrantes de la junta hablaron principalmente sobre el edificio, las renovaciones y diferentes aspectos del proyecto.

La programación artística ocupó menos espacio en la reunión. Andrew Taylor señaló que las discusiones estuvieron centradas en el inmueble y en cómo reducir la programación durante el periodo de cierre.

La junta posteriormente votó a favor del cierre del centro durante dos años para realizar las obras.

El Kennedy Center defiende la gestión de Trump

La dirección del Kennedy Center atribuye los problemas financieros a la administración anterior. Un portavoz afirmó que Trump recibió una institución con años de mala gestión financiera y defendió los cambios realizados desde su llegada.

El centro también sostuvo que la presencia del nombre de Trump había ayudado a atraer nuevos donantes y a conseguir recursos para las renovaciones. Además, aseguró que su propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2027 está equilibrada.

La Casa Blanca también respaldó la gestión de Trump y destacó los recursos destinados a las obras. Liz Huston, portavoz presidencial, afirmó que el presidente había aportado liderazgo y recursos para transformar el centro.

La administración no respondió directamente a las preguntas sobre las proyecciones que muestran una caída cercana a 100 millones de dólares frente al presupuesto original.

El nombre de Trump sigue en disputa

La junta directiva votó para incorporar el nombre de Trump al Kennedy Center, pero la decisión fue cuestionada porque el nombre oficial de la institución fue establecido por el Congreso.

Un tribunal federal determinó posteriormente que la junta no tenía autoridad para cambiar por sí sola la denominación legal del centro. El nombre de Trump fue retirado de la fachada.

En agosto, la junta volvió a impulsar una iniciativa para colocar referencias a Trump en el complejo. La medida también enfrenta cuestionamientos legales.

Joyce Beatty llevó el conflicto a los tribunales

La congresista demócrata Joyce Beatty, una de las pocas integrantes de la junta que no fueron designadas por Trump, presentó una demanda ante un tribunal federal.

Beatty cuestiona la decisión de cerrar el Kennedy Center durante dos años y sostiene que la junta debe mantener como prioridad la misión artística de la institución.

Sus abogados también cuestionaron las decisiones relacionadas con el nombre de Trump y el manejo del centro bajo la nueva administración.

Los estados financieros auditados todavía no se publican

El Kennedy Center mantiene pendiente la publicación de sus estados financieros auditados correspondientes a su primer ejercicio fiscal bajo la nueva dirección.

Estos documentos permitirán conocer las cifras definitivas del periodo. Por ahora, las proyecciones internas muestran que los ingresos podrían caer de 220 millones de dólares presupuestados a unos $124 millones.

La institución también calcula un déficit de $23 millones de dólares, incluso después de reducir sus gastos.

El Kennedy Center enfrenta ahora un periodo de cambios que incluye las obras de renovación, el cierre temporal del complejo y una nueva estructura de administración. Mientras tanto, sus registros internos muestran una diferencia cercana a $100 millones de dólares entre los ingresos que esperaba obtener y los que calcula recibir durante el ejercicio fiscal 2026.

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