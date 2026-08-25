José Mourinho sobre el arbitraje: ‘Confío en los árbitros españoles’ y habla de Vinicius
José Mourinho defendió a Vinicius y las provocaciones que recibe cada partido y cómo los árbitros deben ser más justos
José Mourinho habló de cara a su primer partido con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y enfatizó que “confía” en el arbitraje español, pero también cuidará a Vinicius de injusticias sobre el brasileño.
“Confío en el arbitraje español, antes de cada partido confío siempre en el árbitro. Después del partido a veces hay cosas que no me gustan. Si estás haciendo la pregunta para llegar a mi pasado y si yo ahora dudo… A ese nivel no dudo del arbitraje español”, dijo en rueda de prensa.
El entrenador portugués también comentó sobre el caso “Negreira” y supuestos favores del arbitraje al Barcelona, entre 2001 y 2018, que no cree que hoy día los árbitros sean “amigos” del club catalán.
“No pienso que haya un árbitro en España que piense que es amigo de Negreira o que Negreira le haya hecho un favor años atrás. Estoy en el lado de la honestidad de los árbitros españoles. Aunque hay partidos en los que han tenido influencia en los resultados, como en el del Atlético de Madrid y el Sevilla de la primera jornada; puede pasar”, continuó.
Mourinho defiende a Vinicius
Mourinho volvió a defender a su futbolista, Vinícius Junior, a la vez que aseguró que puede “controlar” sus reacciones a los insultos de la grada, siempre que no sean “racistas” u “homófobos”.
“La reacción al público, a insultos, sin ser racistas u homófobos, puede controlarlos. Su relación con la grada rival la puede mejorar, pero en el juego con patadas, faltas, penaltis… Toda esta frustración es responsabilidad del juez; me gusta más decir juez que árbitro, porque hablo de justicia”, señaló.
“Yo empiezo el partido y me dan una patada y con la personalidad que tengo… a lo mejor me sacan roja a mí un minuto después. Es el juez el que tiene que proteger a todos los jugadores y al juego. Y ahí es muy difícil ayudar a Vinícius”, completó.
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