Trailer Park se desmarca del arresto del dueño de los 49ers, Jed York: “Aquí no operan prostitutas”

El Wheat Hill Mobile Home Park se desmarcó del polémico arresto del dueño de los San Francisco 49ers. El recinto aclaró que no es escenario de prostitución tras la detención de Jed York en sus instalaciones.

El parque aseguró que la policía solo detuvo a York allí porque él decidió estacionarse en ese punto, y que ninguna dirección del lugar formó parte de una operación encubierta.

La administración del parque publicó un mensaje en Facebook para despejar las especulaciones y narrativas mediáticas que han ido surgiendo.

“Acabo de hablar por teléfono con el jefe de policía de East Palestine, el jefe Weingart. Según el jefe, Jed York fue arrestado en el parque porque ahí fue donde decidió detenerse”, escribieron.

El comunicado también subrayó que la policía no vinculó a ninguna presunta trabajadora sexual con la comunidad.

“Según él, no estaban usando direcciones del parque como parte de su operación encubierta. Esta noticia sobre el arresto en nuestra tranquila comunidad es tan sorprendente para nosotros como para el resto de ustedes”, indicaron.

York fue detenido el pasado domingo en Ohio por participar en prostitución. Durante la audiencia del lunes en la Corte Municipal de Columbia, los cargos fueron reducidos.

York aceptó una condena por conducta desordenada y posesión de herramientas criminales mediante una declaración de “no contest”, una figura del sistema judicial estadounidense que permite aceptar una sanción sin admitir culpabilidad.

Las autoridades de Ohio impusieron a York, de 46 años, una multa total de $1,150, de los cuales $150 fueron por conducta desordenada y $1,000 por posesión de herramientas criminales.

York pasó la noche en la cárcel y quedó en libertad tras completar su detención. Además, deberá realizar un curso en línea.

Según The New York Times y New York Post, los registros indicaron que Jed habría respondido a un anuncio en internet y pactado una transacción sexual a cambio de $140 dólares.

La familia York tomó el control de los San Francisco 49ers en 2000, cuando Eddie DeBartolo Jr., entonces propietario de la franquicia, cedió el equipo a su hermana Denise DeBartolo York tras verse involucrado en un caso de corrupción en Luisiana.

Jed York, hijo de Denise, asumió como director ejecutivo en 2008 y en 2024 se convirtió en el principal propietario del equipo.

El entorno familiar de York tiene raíces en Youngstown, Ohio, donde los padres del empresario poseen una residencia y los 49ers realizaron entrenamientos en al menos dos ocasiones para aclimatarse a partidos en la zona horaria del Este.



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