ICE libera bajo fianza a futbolista venezolana tras más de dos semanas detenida en Florida

Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, futbolista venezolana de 28 años, recuperó su libertad bajo fianza después de permanecer más de dos semanas detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Florida, donde denunció haber sufrido condiciones que calificó de inhumanas.

La deportista salió del centro de detención de ICE en Pompano Beach este lunes por decisión de un juez de inmigración. Había sido arrestada inicialmente en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a tomar un vuelo dentro del país.

En una conferencia de prensa celebrada este martes junto a la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, Rodríguez Caglianone relató su experiencia durante el tiempo que permaneció bajo custodia migratoria.

“Me sentí como un animal en un zoológico”, afirmó la venezolana, quien aseguró que en los centros donde estuvo detenida tuvo que dormir en el suelo y recibió alimentos vencidos.

Pese a las condiciones que describió, Rodríguez Caglianone dijo sentirse agradecida por haber recuperado la libertad y aseguró que ahora quiere utilizar su experiencia para representar a otras mujeres que permanecen detenidas.

“Es injusto porque hay personas que la están pasando peor ahí adentro”, afirmó. “He vivido en este país por 11 años y este es mi país, yo lo amo como mi país”.

Visa de turista

La venezolana llegó legalmente a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista. Posteriormente solicitó asilo y en 2023 obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), una protección cuya terminación dejó su situación migratoria expuesta a nuevas acciones de las autoridades.

Durante su detención, Rodríguez Caglianone dijo haber conocido a mujeres embarazadas que, según su relato, perdieron a sus bebés mientras permanecían bajo custodia.

La deportista atribuyó esas situaciones a la combinación de estrés, falta de recursos médicos y problemas para recibir medicamentos. Según su relato, las autoridades llegaron a debatir si trasladaban o no a las mujeres afectadas.

La congresista Debbie Wasserman Schultz, que sigue el caso, vinculó la situación con la intensificación de las detenciones migratorias impulsadas por la Administración de Donald Trump y con el fin del TPS para venezolanos y haitianos.

La legisladora estimó que unas 300,000 familias haitianas, venezolanas, ucranianas y nicaragüenses protegidas por ese programa en Florida enfrentan ahora un mayor riesgo de deportación.

“Es una historia desgarradora. Es algo que nunca debería sucederle a nadie, pero hay miles de personas más como Claudia detenidas en algún lugar en este preciso momento”, afirmó Wasserman Schultz.

La congresista advirtió, no obstante, que la liberación de Rodríguez Caglianone no significa el final de su batalla migratoria. La venezolana todavía deberá completar su proceso legal y, según Wasserman Schultz, “no está fuera de peligro”.

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