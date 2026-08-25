Benjamin Netanyahu denuncia un supuesto complot iraní para acabar con la vida de su hijo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en una entrevista telefónica con el ultraconservador Canal 14 que Irán intentó asesinar a uno de sus dos hijos.

“Irán fijó como objetivo a uno de mis hijos. Irán intentó matarlo”, declaró Netanyahu, sin ofrecer más detalles sobre el momento ni las circunstancias del supuesto complot.

No quedó claro cuál de sus dos hijos fue el objetivo del presunto atentado: Avner, que reside en Israel, o Yair, la figura más conocida de ambos por sus comentarios incendiarios y que ha pasado gran parte de los últimos años en Miami.

Según una investigación del Canal 12 israelí, el presunto complot es conocido por el estamento de seguridad israelí desde hace varios meses, pero su publicación ha estado vetada hasta ahora por el censor militar.

“Por eso la seguridad para ellos (su familia) no es un lujo”, afirmó el primer ministro en la entrevista, en referencia a la protección otorgada a su esposa y a sus hijos. Sin esa protección, sostuvo, los responsables del complot “lo habrían logrado”.

En julio, medios israelíes informaron de que el Shin Bet, la agencia de seguridad interior israelí, aprobó la concesión de protección personal ampliada a la esposa del primer ministro, Sara Netanyahu, y a sus hijos, además de protección de por vida para el propio dirigente.

Con información de EFE

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