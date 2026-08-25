Brasileño Joao Fonseca confirmó que no jugará el US Open 2026 por lesión

El US Open 2026 se queda sin uno de sus cabezas de serie antes del inicio del torneo: el brasileño Joao Fonseca, que este lunes confirmó su baja en el último Grand Slam de la temporada a causa de una lesión.

Fonseca no competirá a causa de una lesión abdominal que ya le obligó a abandonar en el Masters 1.000 de Cincinnati, el último gran torneo previo al US Open, y que le impedirá estar en Nueva York.

El propio Fonseca confirmaba la noticia este lunes a través de sus redes sociales. “Hola a todos. Quería darles una actualización. Después de someterme a pruebas y empezar un tratamiento en el abdomen, nos ha quedado claro a mi equipo y a mí que necesito más tiempo para recuperarme por completo y poder competir de nuevo al más alto nivel. Desafortunadamente, eso significa que no podré competir en el US Open. No ha sido una decisión fácil de tomar, ya que es un torneo muy especial para mí. Seguiremos trabajando para poder volver lo antes posible. Agradezco inmensamente todos los mensajes de apoyo y todas las felicitaciones de cumpleaños. ¡Muchas gracias!”.

De esta forma Fonseca dice adiós a un US Open y continúa con una temporada en la que las lesiones han lastrado a la joven perla brasileña, que aún no tiene prevista fecha de retorno a las pistas a la espera de ver cómo evoluciona su lesión.

Fonseca se sumó a las otras bajas del US Open 2026

Además de Joao Fonseca, otros tenistas anunciaron que no participarán en el US Open 2026.

La principal ausencia será la de Jannik Sinner, número uno del mundo, que no se recuperó de la lesión que sufre en su rodilla derecha.

Además, otros nombres como Alejandro Davidovich Fokina, Holger Rune, Ethan Quinn, Gabriel Diallo y Emilio Nava tampoco estarán en el Grand Slam estadounidense.

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