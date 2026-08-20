Carlos Alcaraz vuelve a Nueva York para defender su título del US Open tras cuatro meses lesionado

Una lesión de muñeca lo obligó a parar en el mejor momento de su carrera. Este jueves, cuatro meses después de que su cuerpo le pidiera una pausa, Carlos Alcaraz está de vuelta. El tenista español anunció que volverá a las canchas para disputar el US Open.

A través de un video en su perfil de Instagram, Alcaraz dio a conocer la noticia. “Here we go (allá vamos). Estoy de vuelta”, dijo Alcaraz. La forma del anuncio fue un guiño al famoso periodista experto en fichajes de fútbol, Fabrizio Romano.

De hecho, el post se compartió en colaboración con el comunicador italiano. El medallista olímpico de plata en París 2024 y siete veces campeón de Grand Slam confirmó que disputará el último gran torneo del año.

El español es vigente campeón del US Open y volverá a derrochar calidad en Flushing Meadows. Hace un año derrotó a Jannik Sinner en la final.

Alcaraz llegará a Nueva York con la corona de haber sido el último rey en el Arthur Ashe Stadium, pero sin ritmo de competición. La raqueta europea no juega desde mediados de abril, cuando disputó el Barcelona Open.

En esa ocasión ganó su primer partido y posteriormente se retiró del torneo. Se perdió Roland-Garros, Wimbledon y, a comienzos de este mes, renunció al Cincinnati Open para continuar preparándose de cara al último major del año.

Su temporada 2026 había comenzado de la mejor manera. Por primera vez en su carrera había conseguido ganar el Australian Open y sumó el título del Qatar Open, antes de alcanzar las semifinales de Indian Wells y perder ante Sinner en la final de Montecarlo.

Ahora, volverá a Nueva York para el Grand Slam que comenzará el domingo 30 de agosto. Sin embargo, Alcaraz tiene dos cosas en contra. La falta de partidos debido a su lesión y la historia.

Ningún tenista ha logrado defender el título masculino del US Open desde que Roger Federer conquistó en 2008 el último de sus cinco campeonatos consecutivos.



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