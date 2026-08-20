El US Open anuncia premios récord de $5.5 millones para los campeones

La organización del Abierto de Estados Unidos anunció este jueves un incremento del 20 % en su bolsa de premios respecto a la edición anterior, fijando el fondo total en 108 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del tenis profesional.

Los campeones de los cuadros individuales masculino y femenino percibirán 5,5 millones de dólares cada uno, superando los 5 millones obtenidos en el curso pasado por Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka. Este monto representa el mayor premio económico jamás otorgado en un torneo de categoría Grand Slam, aunque se sitúa por detrás de los 6 millones de dólares que entrega el torneo de exhibición ‘Six Kings Slam’ en Arabia Saudí.

La reestructuración de la tabla de premios establece una recompensa de 2,8 millones de dólares para los subcampeones, mientras que los tenistas eliminados en la primera ronda del cuadro principal asegurarán un cheque récord de 140.000 dólares. En el torneo de dobles, las parejas ganadoras se repartirán un millón de dólares.

La competencia oficial en las pistas de Flushing Meadows está programada del 30 de agosto al 13 de septiembre. La antesala del certamen queda marcada por las dudas físicas que arrastran las dos principales figuras del circuito masculino. Carlos Alcaraz permanece alejado de las canchas desde abril tras sufrir una lesión de muñeca en el Conde de Godó, mientras que el número uno del mundo, Jannik Sinner, continúa en tratamiento por molestias en la rodilla surgidas en la final de Wimbledon.

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