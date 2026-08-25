Crece la desaprobación hacia Trump entre votantes clave de Pensilvania tras nuevo sondeo

Más de la mitad de los electores en los siguientes comicios de mitad de periodo de mandato de Pensilvania desaprueban la gestión del presidente Donald Trump, y su popularidad entre el electorado del estado es muy baja en asuntos clave, algunos de los cuales le ayudaron a ganar su segundo mandato.

El líder republicano de la Casa Blanca, que ganó el estado clave por casi dos puntos porcentuales en noviembre de 2024, actualmente cuenta con un índice de desaprobación del 58% entre los posibles votantes de Pensilvania que emitirán su voto en cuatro distritos electorales clave que podrían determinar qué partido controlará la Cámara de Representantes.

Incluso entre sus seguidores de Pensilvania que fueron encuestados, Trump enfrenta algunos de sus índices de aprobación más bajos en lo que respecta a su manejo de la guerra de Irán y los problemas del costo de la vida, de acuerdo con el sondeo, lo que contradice las promesas de campaña que fueron un éxito en 2024: poner fin a las guerras en el extranjero y ayudar a la gente a pagar sus facturas.

Es posible que la economía sea una de las principales preocupaciones de los votantes de cara a noviembre (el 22% de los habitantes de Pensilvania sondeados aseguró que es su tema más importante en la contienda por la gobernación), y además podrá servir como indicador del resultado de las elecciones a la Cámara de Representantes, donde los republicanos, pese a tener una estrecha mayoría, estarán a la defensiva.

“Sin duda, esto supone un lastre para su prosperidad”, aseveró Don Levy, director del Instituto de Investigación de Siena.

Trump pierde terreno

Los nuevos sondeos sobre la gestión de Trump de las principales preocupaciones que enfrenta la nación, en especial la economía y el costo de la vida, muestran cómo los temas que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca por segunda vez en 2024 ahora están afectando de manera negativa su aprobación entre los ciudadanos de Pensilvania, incluyendo algunos que previamente votaron por él. El 39% aprueba y el 61% desaprueba la gestión económica de Trump. Respecto a su gestión del costo de vida, el 33% la aprueba y el 66% la desaprueba.

Dichos datos se dan a conocer mientras los electores siguen lidiando con el aumento de los precios, incluidos los costos inusualmente altos de la gasolina y los precios de los alimentos, que han estado subiendo por casi seis años. Asimismo, los aranceles de Trump, una de las políticas que definieron su primer año de regreso a la presidencia, elevaron los precios para los consumidores y las empresas.

Actualmente, una cuarta parte de los habitantes de Pensilvania que votaron por el republicano en 2024 dicen que desaprueban su gestión del costo de vida, informó The Philadelphia Inquirer.

El discurso de Trump sobre la economía en 2024 fue una de las razones por las que venció en Pensilvania con más votos que cualquier otro candidato republicano estatal de la historia.

Los electores de Pensilvania citaron las promesas del presidente de disminuir los precios como una de las principales razones por las que votaron por él, e ignoraron las advertencias de los demócratas sobre lo que su elección podría significar para la democracia.

Asimismo, el mandatario republicano se enfrenta a problemas en otros temas que aportaron a su ascenso a la presidencia por segunda ocasión, como su promesa de poner fin a las guerras. El 32% de los votantes probables en el estado aprueban la gestión del ejecutivo nacional en la guerra de Irán, mientras que el 66% la desaprueba, incluyendo el 30% de sus votantes.

La guerra se ha alargado por casi seis meses, luego de que el presidente prometiera que duraría solo unas pocas semanas, y ha contribuido al aumento del valor del petróleo y el gas.

Por otro lado, la gestión de Trump del conflicto entre Israel y Palestina recibió números bajos por parte de los votantes, con un 62% de desaprobación, en comparación con un 36% de aprobación.

En este sentido, el mandatario tampoco cuenta con el respaldo de los ciudadanos de Pensilvania a sus políticas migratorias —en las que se incluyen deportaciones masivas y el refuerzo de la seguridad fronteriza—, pero la negativa no es tan marcada. Entre los electores probables, el 44% aprueba su gestión en materia de inmigración y el 55% la desaprueba.

Sigue leyendo:

• Trump ahora quiere cambiar el nombre de lago Ontario a “lago América” en medio de pugna comercial con Canadá

• Trump prepara revocación de hasta 200,000 visas de extranjeros que solicitaron asilo en EE.UU.

• Venezolanos denuncian más inestabilidad migratoria en EE.UU. tras el retorno de Trump