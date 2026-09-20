Irán advierte que responderá cualquier ataque con bombardeos contra sus bases en la región

Autoridades de Irán advirtió a EE.UU. que responderá con bombardeos continuos y devastadores contra todas las bases e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio si se ejecuta cualquier ofensiva en su territorio, luego de asegurar reportes de inteligencia sobre la intención de Washington de reactivar operaciones de combate con el respaldo de naciones aliadas en la región.

“Advertimos de que cualquier ataque de Estados Unidos contra Irán provocará bombardeos continuados y devastadores contra todas las bases e intereses estadounidenses en toda la región, sin excepción”, advirtió el Ejército iraní.

Asimismo, el alto mando exigió neutralidad a los países de la zona, y advirtió que cualquier tipo de cooperación territorial o logística con las tropas estadounidenses traerá consecuencias severas, informó EFE.

“Si los países de la región se alinean con la agresión del Gran Satán (EE.UU.) contra un Irán poderoso y soberano, todos ellos serán considerados cómplices de este mal y ya no podrán esperar ninguna moderación ni indulgencia por parte de las poderosas fuerzas armadas de Irán”, apuntaron las Fuerzas Armadas iraníes.

Evaluación del presidente Donald Trump

La guerra entre EE.UU. e Irán lleva siete meses estancado, con enfrentamientos que se han limitado a eventos esporádicos, destacando los incidentes perpetrados contra buques petroleros comerciales ubicados en el estrecho de Ormuz.

Ante este complejo escenario, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, postergó a principios de agosto el reinicio de las operaciones a gran escala. La decisión de la administración respondió a los temores expresados por Arabia Saudita y Qatar ante posibles ataques iraníes dirigidos contra sus instalaciones de gas y petróleo.

Durante recientes declaraciones al medio de noticias Axios, el presidente Trump confirmó que aún evalúa los próximos pasos y afirmó que desconoce si ordenará la reanudación de ataques masivos para intentar concluir el conflicto o acabar con la República Islámica.

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