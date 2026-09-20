Al menos cuatro muertos deja ataque de EE.UU. contra presunta narcoembarcación en el Caribe

Las fuerzas de seguridad estadounidenses efectuaron un ataque letal contra una lancha rápida en el Mar Caribe el sábado. El operativo, comandado por el Comando Sur (Southcom), dejó a cuatro personas fallecidas.

A través de X, el Southcom señaló que la intervención fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental. En su respectivo comunicado, la entidad precisó que la embarcación abordada “operaba en rutas del narcotráfico establecidas en el Caribe”.

“La inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”, señaló el comando, que además notificó el cierre del ataque reportando de manera textual la muerte de “cuatro narcoterroristas”.

On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in? pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU — U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026

Desmantelamiento en el Pacífico ecuatoriano

La reciente maniobra en el Caribe se produce pocos días después de que el Comando Sur reportara el éxito de un trabajo coordinado entre Estados Unidos y Ecuador, el cual culminó con la captura y el hundimiento de un barco presuntamente ligado al narcotráfico en aguas del océano Pacífico.

Dicho reporte señala que la infraestructura marítima brindaba soporte continuo al traslado de estupefacientes dirigido por el grupo criminal ecuatoriano conocido como Los Choneros.

Durante este suceso, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental empleó medidas distintas. El equipo de EE.UU. evacuó a los ocupantes del navío logístico y los entregó a las autoridades ecuatorianas en medio de la intervención.

Antecedentes recientes en el Atlántico

Asimismo, el pasado 10 de septiembre, el gobierno estadounidense concretó un ataque letal sobre otra lancha interceptada en el Atlántico.

Dicha intervención resultó en la muerte de otros tres ocupantes. Tal como ocurrió en el reciente procedimiento caribeño, las fuentes del Comando Sur identificaron a los implicados como narcoterroristas, marcando un patrón de interdicción sostenido en aguas internacionales durante el último mes.

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