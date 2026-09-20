Cumbre de la ONU paralizará el tráfico en Nueva York con masivos cortes de calles

La Asamblea General de las Naciones Unidas 81 reunirá en Manhattan a representantes de casi 200 países, acompañados de caravanas, barricadas, protestas y un intenso tránsito vehicular.

Los eventos de alto nivel se celebrarán desde ahora hasta el 28 de septiembre, mientras que el Debate General tendrá lugar del 22 al 26 de septiembre.

El presidente Donald Trump tiene programado dirigirse a la Asamblea el próximo martes, lo que podría convertir ese día en una jornada particularmente complicada para los conductores.

La salida de la calle 42 Este de la autopista FDR Drive permanecerá bloqueada y es probable que otros tramos de la autopista cierren temporalmente mientras los funcionarios transitan por la ciudad. Los vehículos particulares y las bicicletas podrán seguir usando el túnel de la Primera Avenida para seguir hacia el norte por medio de la zona.

Las personas tras el volante deben prever los cierres intermitentes que se extenderán más allá de las inmediaciones del edificio de la ONU. El Servicio Secreto es responsable del transporte de hasta 200 dignatarios y sus familiares, lo que se traduce en que las caravanas pueden interrumpir el tránsito con poca antelación mientras se desplazan entre hoteles de Midtown, consulados, aeropuertos y eventos oficiales.

Asimismo, el servicio de ferry también podría verse afectado por las interrupciones, informó Time Out New York.

La ciudad de Nueva York declaró del lunes 21 al viernes 25 de septiembre como días de alerta por atascos, aunque los embotellamientos y los cierres intermitentes podrían seguir hasta el término de la asamblea, debido a que se están implementando restricciones de estacionamiento en la calle en el East Side, así que los neoyorquinos deben estar atentos a todas las señales temporales antes de salir.

Las fuerzas del orden aseguran que no hay amenazas específicas ni creíbles, pero los ciudadanos verán una mayor presencia policial en las calles, los ríos y en el aire. También se tienen previstas manifestaciones en todo Midtown.

El consejo oficial es tranquilizadoramente sencillo: usar el transporte público siempre que sea posible. Sin conducir es inevitable; salga con antelación de su hogar, consulte el estado del tránsito antes de partir y evite la zona de la East 40 cerca de la Primera Avenida. Además, está disponible el sistema de metro de Nueva York para trasladarse de un lado a otro.

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