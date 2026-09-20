Condenan a mujer por asesinato del reportero de NFL Adan Manzano en Nueva Orleans

El asesinato del reportero de NFL Adan Manzano finalmente quedó provisto de justicia. Danette Colbert, de 49 años, recibió un veredicto de homicidio negligente por la muerte del periodista mexicano, quien había viajado a la ciudad para cubrir el Super Bowl LIX en febrero de 2025.

El jurado también declaró culpable a Colbert por asociación ilícita para delinquir. Su cómplice, Rickey White, de 35 años, enfrentó el mismo cargo, pero fue absuelto del delito de homicidio involuntario.

Los fiscales explicaron que Colbert y White operaban desde hacía años una trama delictiva en el Barrio Francés de Nueva Orleans. Lo hacían captando a víctimas con la promesa de relaciones sexuales.

Luego usaban drogas para dejarlas inconscientes y vaciar sus cuentas bancarias con tarjetas y teléfonos robados. Colbert fue la última persona vista saliendo de la habitación de Manzano, quien era reportero y presentador mexicano de Telemundo y estaba radicado en Kansas City.

El periodista fue hallado muerto el 5 de febrero de 2025 en un hotel de Kenner, a las afueras de Nueva Orleans, pocos días antes del Super Bowl.

La policía centró su atención en Colbert tras verla salir de la habitación. La autopsia reveló que Manzano murió boca abajo sobre una almohada, sin poder respirar tras ingerir alcohol y un medicamento llamado Xanax.

La fiscalía había intentado condenar a Colbert y a White por homicidio involuntario, que puede implicar hasta 40 años de prisión.

Según la fiscalía de la parroquia de Jefferson, la asociación ilícita en Luisiana puede conllevar hasta 50 años de prisión.

White fue declarado inocente. La condena por homicidio negligente que recayó sobre Colbert tiene una pena máxima de 10 años, según explicó Jenny Voss, fiscal de distrito adjunta.

“Estamos satisfechos con el veredicto; sabíamos desde el principio que era un caso difícil”, dijo Voss. “Se ha hecho justicia”. La familia de Manzano no pudo asistir al juicio, añadió.

La muerte del reportero ocurrió un año después del fallecimiento de su esposa en un accidente de tráfico. La pareja dejó una hija pequeña. Colbert enfrentará sentencia en los próximos meses.

¿Quién era Adan Manzano?

Manzano nació en la Ciudad de México. Se mudó a Estados Unidos en 2018 con tan solo 21 años. Residía en Topeka y estudió en la Universidad Estatal de Kansas. A principios de 2024 fue fichado por Kansas City Chiefs para su equipo de televisión.

También trabajaba para Telemundo Kansas City desde abril de 2021. Estaba casado con Ashleigh LeeAnn Boyd. Sin embargo, la mujer murió el pasado 11 de abril de 2024 en un accidente de tránsito. La pareja tenía una hija pequeña llamada Eleanor.



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