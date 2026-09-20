Mamdani intercambia propuestas sobre vivienda y comercio accesible con el alcalde de Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compartió este sábado con su homólogo de Nueva York, Zohran Mamdani, propuestas sobre vivienda y le explicó una iniciativa de Barcelona para crear una red de comercios asequibles, que comenzará con un plan piloto en el barrio de La Marina el próximo año.

Collboni explicó a la prensa tras su reunión en la Alcaldía neoyorquina que ambos ediles coincidieron en que las grandes ciudades tienen que estar “conectadas en red” y “aprender” unas de otras para afrontar “los grandes retos que tienen en estos momentos”, entre ellos la crisis de la vivienda y la asequibilidad.

“Es decir, hacer que las familias trabajadoras y las clases medias puedan llegar al final de mes teniendo en cuenta el incremento generalizado de los precios. Y en ese sentido hemos compartido la iniciativa y la experiencia de Barcelona en materia de regulación de alquileres, de prohibición de pisos turísticos. También sobre nuestra experiencia en climatización de escuelas infantiles”, dijo.

El alcalde dijo a los medios que Barcelona prevé poner en marcha el próximo año un plan piloto de comercios asequibles en el barrio de La Marina, donde están construyendo “12.000 viviendas nuevas, la mitad de las cuales es vivienda protegida”.

En los bajos comerciales, indicó, Barcelona quiere “incidir en qué tipo de comercio se sitúa” para “garantizar los bienes básicos para que lleguen a todo el mundo”.

Collboni señaló que Barcelona prevé comenzar con este plan piloto “el segundo semestre de 2027, o antes, si puede ser”.

Collboni explicó que durante el encuentro, celebrado en el marco de la cumbre Urban20 (U20), también habló con Mamdani del plan de supermercados públicos que impulsa Nueva York.

Señaló que le explicó a Mamdani su iniciativa en el barrio de La Marina, que tiene el objetivo de “garantizar bienes básicos y de primera necesidad”.

Por su parte, la alcaldía neoyorquina prevé abrir cinco establecimientos, uno por cada distrito de la Gran Manzana, dentro de su programa N.Y.C. Groceries, destinado a ofrecer productos básicos a precios asequibles.

La vivienda fue otro de los asuntos abordados por Collboni, quien señaló que, ante la “emergencia habitacional”, “lo más importante es tener más vivienda disponible”.

En este sentido, señaló que esta medida supondrá que en 2028 unos 10,000 pisos “pasarán, digamos, a ser del mercado residencial habitual para compra o alquiler“.

“La prioridad de un alcalde ha de ser que en la ciudad los pisos sean para vivir. Y la prioridad ha de ser liberar al máximo posible los pisos que tienen uso turístico para que puedan destinarse a uso residencial”, dijo.

El alcalde barcelonés participa en Nueva York en la cumbre U20, convocada por C40 Cities y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG), que reúne a representantes de ciudades de países del G20 para abordar cuestiones como la vivienda asequible, la acción climática y la migración.

Con información de EFE

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