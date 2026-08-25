Director de la CIA John Ratcliffe realiza viaje secreto a Moscú para reunirse con funcionarios rusos

El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe, se encuentra en Moscú, Rusia, donde sostiene reuniones con funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, según fuentes familiarizadas con la situación citadas por CBS News.

La presencia de Ratcliffe en territorio ruso se conoció este martes después de que un avión de transporte Boeing C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea estadounidense fuera visto en un aeropuerto de Moscú, acompañado por una caravana diplomática de Estados Unidos.

Ni el gobierno estadounidense ni el ruso han confirmado oficialmente la identidad del funcionario estadounidense que se encuentra en Moscú ni han informado sobre el propósito de la visita.

De concretarse, este sería el primer viaje conocido de Ratcliffe a Rusia desde que asumió la dirección de la agencia, aunque el funcionario ha mantenido contactos con sus homólogos de los servicios de inteligencia rusos.

La visita ocurre en un momento de creciente tensión entre Washington y Moscú, indicó CBS News.

Evaluaciones recientes de inteligencia estadounidense indican que el presidente ruso podría estar modificando su cálculo de riesgo y mostrando una mayor disposición a autorizar acciones provocadoras contra miembros de la OTAN.

Estas acciones podrían incluir operaciones híbridas y otras medidas difíciles de atribuir directamente al Kremlin, por debajo del umbral de un conflicto militar convencional, con el objetivo de poner a prueba la determinación de la alianza atlántica y de la administración del presidente Donald Trump.

La CIA también ha participado recientemente en negociaciones para intercambios de detenidos entre Estados Unidos y Rusia. En abril de 2025, la agencia intervino en la liberación de Ksenia Karelina, ciudadana con nacionalidad estadounidense y rusa, cuya situación fue negociada personalmente por Ratcliffe.

Asimismo, la CIA participó en el intercambio de prisioneros de 2024 que permitió recuperar al periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich y al exmarine estadounidense Paul Whelan.

El antecedente más reciente de un director de la CIA viajando a Moscú se remonta a noviembre de 2021, cuando William Burns se reunió con altos funcionarios rusos y sostuvo conversaciones directamente con Putin para advertirle sobre las consecuencias de una eventual invasión de Ucrania.

La visita de Ratcliffe se produce además mientras los esfuerzos de Estados Unidos para mediar en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania permanecen prácticamente estancados.

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