Exmarine estadounidense Robert Gilman fue liberado tras cuatro años de prisión en Rusia

Rusia liberó a un exmarine estadounidense que estuvo tras las rejas desde 2022, después de que el líder del régimen, Vladimir Putin, le concediera un indulto por razones humanitarias.

Robert Gilman, de 32 años, profesor de inglés que sirvió por poco tiempo en la Infantería de Marina de EE.UU., viajaba en tren cuando fue arrestado en Vorónezh, ciudad al sur de Rusia, en enero de 2022, por presuntamente patear a un policía mientras estaba en estado de ebriedad, de acuerdo con lo que informaron los medios estatales rusos.

Posteriormente, fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel, aunque su familia siempre había rechazado las acusaciones en su contra.

Su padre, Vladimir Gilman, quien emigró a Massachusetts desde Rusia, escribió en un artículo de opinión en el Boston Globe en octubre de 2024 que su hijo se enfermó cuando sucedió el incidente y que accidentalmente había pateado al agente de policía ruso.

La preocupación del Gilman había ido en aumento en las últimas semanas, y la Casa Blanca y el Departamento de Estado (DOS) hicieron un llamado a Moscú a liberarlo para que pudiera recibir tratamiento médico en EE.UU.

El director de estrategia de Global Reach, Eric Lebson, un grupo de defensa que representa a la familia Gilman, declaró la semana pasada que a finales de junio el exmarine había sido llevado a un hospital penitenciario, a la unidad psiquiátrica de un hospital civil de urgencia en un estado catatónico que los médicos diagnosticaron como un “estupor disociativo”.

El presidente Donald Trump aseguró haberse comunicado con su par ruso sobre el asunto, lo que propició la liberación de Gilman, informó The Guardian.

“¡Me enorgullece anunciar que el ciudadano estadounidense Robert Gilman, un exmarine de los Estados Unidos, regresa a CASA!”, escribió el mandatario en Truth Social. “Tras mis conversaciones con el presidente Vladimir Putin, Rusia ha accedido a liberarlo, principalmente por razones humanitarias”, añadió Trump.

Los funcionarios estadounidenses informaron que Gilman estaba a bordo de un avión del DOS que lo trasladaba desde Rusia al aeropuerto Washington Dulles, y agregaron que a su llegada sería recibido por el enviado estadounidense Steve Witkoff y Sebastian Gorka, asistente adjunto de Trump.

El funcionario dijo que habló con Gilman y que este caminaba y hablaba.

“Considerando todo, parece estar en buena forma”, expresó Witkoff.

El presidente destacó en redes sociales que Rusia no había pedido la liberación de nadie a cambio. “No hubo ningún intercambio”, escribió.

Es posible que la decisión de Rusia de liberar a Gilman se interprete como un signo de la insistencia de Moscu por mejorar las relaciones con la administración estadounidense, luego de varias semanas en las que Trump parecio inclinarse hacia una postura mas favorable a Ucrania.

Poco después de que el ejecutivo estadounidense volviera a la Casa Blanca, consiguió la liberación del profesor estadounidense Marc Fogel de una cárcel rusa a cambio de un ciudadano ruso encarcelado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

Gilman fue uno de al menos 10 estadounidenses que se sabe que estuvieron aprisionados en Rusia.

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