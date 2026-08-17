Dominicano Ketel Marte puesto por Dbacks en lista restringida por no presentarse en Fenway Park

La ausencia de Ketel Marte tomó por sorpresa a los Arizona Diamondbacks este lunes. El segunda base no se presentó en Fenway Park para el encuentro contra los Boston Red Sox y, apenas unos 15 minutos antes del primer lanzamiento, el equipo lo colocó en la lista restringida.

La decisión llegó después de una mañana marcada por la incertidumbre. Marte había viajado con el resto del equipo a Boston el domingo y los directivos de los Diamondbacks todavía esperaban que el dominicano apareciera en el estadio poco antes del inicio del partido.

Incluso estaba previsto que asumiera el papel de bateador designado. Sin embargo, su ausencia obligó al club a realizar un movimiento de último momento para completar el roster.

We have made the following roster moves: pic.twitter.com/QyF6cZdrpd — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) August 17, 2026

Segunda vez en lista restringida

De acuerdo con las reglas de las Grandes Ligas, un jugador puede ser colocado en la lista restringida por razones personales, legales o que no estén relacionadas con el béisbol.

En el caso de Marte, el equipo no ofreció detalles adicionales sobre el motivo de su ausencia.

La situación también tiene un antecedente. La temporada pasada, Marte fue colocado en la misma lista después de alejarse de los Diamondbacks tras el robo ocurrido en su residencia de Scottsdale.

En aquella ocasión, pasó algunos días adicionales en República Dominicana y se perdió dos partidos.

La incertidumbre también alcanza el aspecto económico. Los equipos tienen la posibilidad de suspender el pago de los jugadores mientras permanecen en la lista restringida, aunque todavía no se ha informado si Arizona aplicará esa medida en el caso de Marte.

Sustituto venezolano

Esta vez, los Diamondbacks recurrieron al jugador de cuadro venezolano José Fernández para ocupar el lugar de Marte en el roster.

Fernández ya se encontraba en Boston como medida preventiva ante la posibilidad de que el tercera base Nolan Arenado tuviera que ingresar a la lista de lesionados.

En su primera pasantía con el conjunto de Arizona esta temporada, el infielder vio acción en 55 compromisos antes de ser enviado a la sucursal Triple-A Reno. Durante ese tramo acumuló 165 turnos al bate, en los que conectó 42 imparables, 3 vuelacercas, 15 carreras impulsadas y 23 anotadas, dejando un promedio de bateo de .255.

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