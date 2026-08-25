“I Will Always Love You”: de Dolly Parton a Whitney Houston

Existe una canción que parece haber nacido para una película, aunque su verdadera historia comenzó mucho antes de que Whitney Houston se plantara frente a un micrófono para grabar “I Will Always Love You”.

La composición pertenecía a Dolly Parton, quien la escribió en 1973 mientras se preparaba para abandonar “The Porter Wagoner Show” y comenzar su carrera como solista.

Parton llevaba siete años trabajando junto a Porter Wagoner, cantante y productor que había sido fundamental en sus primeros pasos profesionales. La decisión de marcharse no fue sencilla y la tensión entre ambos terminó encontrando una salida que Dolly conocía bien: escribir una canción.

“I Will Always Love You” nació, así, como una despedida. No era una declaración romántica ni una canción pensada para una historia de amor, sino la manera que encontró Parton de agradecer a Wagoner y cerrar aquella relación profesional sin borrar el afecto que sentía por su mentor. Wagoner finalmente aceptó su decisión y quiso producir la grabación.

La versión de Dolly llegó al número uno de Billboard Hot Country Songs en 1974. Ocho años después volvió a grabarla para “The Best Little Whorehouse in Texas” y consiguió nuevamente el primer puesto de la lista country. Es decir, mucho antes de Whitney, la propia autora ya había demostrado que tenía entre manos una canción extraordinaria.

Kevin Costner encontró la canción que necesitaba Whitney

El destino de la composición cambió en 1992, cuando Kevin Costner protagonizó “The Bodyguard” junto a Whitney Houston. Costner, además de actuar en la película, participaba como productor y conocía la canción de Parton. La propuesta era utilizarla para uno de los momentos emocionales de la historia.

David Foster preparó un nuevo arreglo y llevó la pieza desde el country hasta una poderosa balada pop. La decisión de comenzar prácticamente a capela permitió que la voz de Houston quedara expuesta desde el primer segundo antes de que la interpretación creciera hasta alcanzar su clímax.

El resultado fue extraordinario. Lanzada como sencillo en noviembre de 1992, la versión de Houston permaneció 14 semanas consecutivas en el número uno del Billboard Hot 100, entonces un récord, y obtuvo los Grammy a Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina.

El fenómeno no se quedó en las listas. La banda sonora de “The Bodyguard” vendió alrededor de 45 millones de copias en todo el mundo y la canción terminó convirtiéndose en el sencillo físico más vendido de una artista solista femenina, con 24 millones de copias a nivel global, según Guinness World Records.

Dolly supo que Whitney había llevado la canción a otro lugar

Quizás lo más interesante de esta historia está en la reacción de Parton. La autora nunca trató la versión de Houston como una apropiación de su obra, sino como una transformación que amplificó aquello que ella había escrito.

Al recordar en 2020 la primera vez que escuchó la interpretación de Houston, Dolly dijo: “Fue uno de los sentimientos más abrumadores que he tenido al escucharla tan bien, tan hermosa y tan grande. No tenía idea de que había escrito una canción. Eso podría ser tan importante… Simplemente la tomó y la convirtió en más de lo que jamás hubiera sido”.

La paradoja es casi perfecta. Una canción escrita para despedirse de un mentor terminó asociada para siempre con una de las voces más poderosas de la historia del pop. Y, aunque millones de personas piensen primero en Whitney Houston cuando escuchan “I Will Always Love You”, detrás de esa interpretación monumental permanece la historia de Dolly Parton, una compositora que convirtió una separación profesional en una obra capaz de atravesar generaciones.

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