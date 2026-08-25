Legado de Dolly Parton: Más de 3,000 composiciones, 11 Grammy y una impecable labor humanitaria

La estrella de la música country Dolly Parton falleció este martes a los 80 años. De acuerdo con un comunicado difundido por la familia en redes sociales, la legendaria cantante falleció “en paz”, dejando un invaluable legado musical y humanitario que acompañará su recuerdo.

Dolly Parton nació en una familia numerosa y pobre en Tennessee. Criada entre 12 hermanos, Dolly comenzó a sentir un especial interés en la música, ya que su padre era predicador que tocaba el piano y la guitarra.

Al formarse como cantante, Dolly Parton consolidó su carrera al componer icónicos temas que no solo marcaron su trayectoria profesional, sino que ocupan un lugar especial en la historia musical contemporánea de Estados Unidos.

Algunas de sus canciones más recordadas son “Just Because I’m a Woman”, “Coat of Many Colors”, “Jolene”, “9 to 5”, entre otras. Dolly Parton también fue la compositora de “I Will Always Love You”, el segundo sencillo del decimotercer álbum de estudio de Parton. Sin embargo, este tema recorrió el mundo por la versión que hizo la fallecida cantante Whitney Houston para la película “The Bodyguard”.

Dolly Parton publicó 49 álbumes de estudio y ganó 11 premios Grammy, convirtiéndose en una de las artistas de country con mayor éxito de todos los tiempos. La estrella musical ingresó al Salón de la Fama de la Música Country en 1991; en 2011 recibió el premio a la trayectoria de la Academia de la Grabación.

Dolly Parton fue nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, pero la artista pidió retirar su nombre de las nominaciones, ya que no se consideraba a sí misma una verdadera artista de rock. A pesar de su resistencia, Parton ingresó al Salón de la Fama y eso causó que la artista creara un álbum llamado “Rockstar”, en el que colaboró con leyendas del rock & roll como Ringo Starr y Paul McCartney e interpretó clásicos como “Stairway to Heaven” y “Let It Be”.

Parton no solo fue una estrella country, sino que tuvo éxito en otras áreas profesionales como la escritura. La compositora escribió varios libros, entre ellos las memorias “Dolly: My Life and Other Unfinished Business”, “Behind the Seams: My Life in Rhinestones” y “Star of the Show: My Life on Stage”, así como la novela “Run Rose Run”, escrita junto con James Patterson. También escribió varios libros infantiles, como “I Am a Rainbow”, “Coat of Many Colors” y la serie “Billy the Kid”.

Uno de los aspectos más destacados de la vida de Dolly Parton, además de su música, era su profundo sentido de conciencia social. Durante gran parte de su trayectoria profesional, Dolly Parton desarrolló proyectos que ayudaron en gran medida a la población.

En 1986, compró un parque temático en Pigeon Forge, Tennessee, y lo rebautizó como Dollywood. Este parque se convirtió en una de las mayores atracciones turísticas del estado. De acuerdo con un estudio de impacto económico de 2021, Dollywood es el mayor empleador del condado de Sevier y se le atribuye la creación de más de 23,000 empleos y la generación de alrededor de $1.800 millones al año.

Uno de los proyectos a los que Dolly Parton le puso todo su corazón fue a la Fundación Dollywood, que tenía como objetivo inicial reducir la tasa de deserción escolar en la secundaria en su condado natal de Tennessee. A través de la fundación creó la Biblioteca de la Imaginación, una iniciativa para promover la alfabetización temprana, y desarrolló un programa de donación de libros en todo el mundo.

Dolly Parton también contribuyó a la salud durante la pandemia del covid-19 en 2020. La artista ayudó a financiar el desarrollo de la vacuna de Moderna. “Me sentí muy orgullosa de haber formado parte de ese pequeño capital inicial que, con suerte, se convertirá en algo grande y ayudará a sanar este mundo”, dijo Parton.

Dolly Parton, la gran estrella del country, murió a los 80 años tras más de seis décadas de trayectoria artística.

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