Juez federal rechaza intento de Ghislaine Maxwell de anular su condena

Un juez rechazó el recurso presentado por Ghislaine Maxwell para invalidar la condena que pesa en su contra, debido a la negativa al señalar que los argumentos expuestos por la defensa carecen de base legal y resultan irrelevantes frente al proceso penal ejecutado.

La decisión de Paul A. Engelmayer, juez federal de Nueva York, ratifica la condena de 20 años de prisión impuesta a Maxwell, tras ser hallada culpable de cinco delitos graves. Los cargos se fundamentaron en su participación directa en una red de abuso sexual contra menores de edad durante una década, en coordinación con Jeffrey Epstein.

Un tribunal federal de apelaciones confirmó previamente el dictamen original, mientras que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó de igual forma las peticiones formuladas por la representación legal de la acusada.

Argumentos presentados y dictamen del magistrado

La defensa de Maxwell sostuvo que varios documentos pertenecientes a los archivos de Epstein revelaban vulneraciones a sus garantías constitucionales. Sin embargo, el juez Paul Engelmayer desestimó la argumentación e indico que las afirmaciones eran “todas infundadas y todas o casi todas frívolas”.

“Y las supuestas “nuevas” pruebas a las que Maxwell hace referencia, principalmente los materiales publicados en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, son en gran medida irrelevantes para los cargos en su contra y no respaldan sus alegaciones de error”, declaró Engelmayer.

Asimismo, la resolución emitida por el tribunal neoyorquino enfatizó el impacto de la documentación, y destacó que estas lejos de exculparla, la incriminan y refuerzan la corrección de las resoluciones que impugnó Maxwell.

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