NYC endurecerá la fiscalización de fallas en edificios residenciales tras escuchar a miles de inquilinos

Durante años, una madre de Manhattan quedó prácticamente atrapada en su apartamento del quinto piso junto a su hijo de 12 años, quien utiliza silla de ruedas y requiere atención médica especializada. El motivo: un ascensor averiado por semanas que, según denunció, le impidió asistir a clases, terapias y citas médicas esenciales.

Esta experiencia es apenas una de las miles de documentadas en el informe “Audiencias sobre los abusos contra inquilinos (‘Rental Ripoff Hearings’), presentado por la administración del alcalde Zohran Mamdani, que concluye con más precisión una realidad ya conocida, pero que la aterriza en un solo documento: el sistema actual de protección a inquilinos no ha logrado evitar que numerosos neoyorquinos vivan durante años entre condiciones deficientes, reparaciones incumplidas, plagas, acoso y miedo a denunciar.

El informe identifica dos fallas estructurales: el desequilibrio de poder entre propietarios e inquilinos, que facilita prácticas abusivas y represalias, y las limitaciones del propio sistema municipal para obligar a los dueños de edificios a corregir violaciones de vivienda.

A partir de estos hallazgos, la ciudad anunció un paquete de 23 iniciativas destinadas a fortalecer la supervisión de propietarios negligentes, mejorar la respuesta a denuncias y ampliar las herramientas de protección para los arrendatarios.

“Nos sentimos ignorados”

Las conclusiones del informe surgieron de un proceso de consulta realizado entre febrero y abril, que reunió testimonios de más de 2,400 residentes de los cinco condados.

La ciudad recopiló información mediante 852 entrevistas individuales, 882 testimonios enviados por internet, reuniones comunitarias, paneles interactivos y encuentros en los que participaron funcionarios de alto nivel, incluyendo el alcalde, vicealcaldes y comisionados.

Además, los investigadores analizaron cientos de miles de reportes al sistema 311, llamadas a líneas de asistencia para inquilinos y datos oficiales sobre condiciones habitacionales.

Uno de los principales patrones identificados fue que muchos residentes sienten que sus denuncias no generan soluciones.

El informe señala que numerosos inquilinos describieron sentirse “ignorados, desestimados o con miedo a sufrir represalias” cuando intentan exigir reparaciones o denunciar problemas en sus edificios.

Entre las condiciones más reportadas aparecen infestaciones de ratas y cucarachas, presencia de moho, filtraciones, falta de calefacción y agua caliente, ascensores fuera de servicio y reparaciones incompletas o superficiales.

“Este informe es una hoja de ruta para una administración comprometida con los inquilinos. Implica fortalecer las alianzas con sindicatos de inquilinos y organizaciones comunitarias, coordinar la fiscalización entre agencias, combatir los cargos ocultos y los anuncios de alquiler engañosos, exigir responsabilidad a los propietarios abusivos y hacer que el gobierno municipal finalmente funcione para los arrendatarios“, explicó el alcalde.

El mandatario municipal firmó la Orden Ejecutiva el pasado 8 en enero de 2026, creando las “Rental Ripoff Hearings” como plataforma directa para que los inquilinos compartieran sus experiencias con funcionarios municipales.

Las audiencias se realizaron en cinco fechas entre el 26 de febrero y el 7 de abril, una en cada condado, comenzando en Brooklyn, luego Queens, el Bronx, Manhattan y Staten Island

“Descubrí moho en mi dormitorio y en el baño que se propagó por el aire y dañó cientos de dólares en pertenencias personales, mientras mi propietario simplemente lo cubrió con pintura y el 311 no pudo resolver el problema” Inquilino de Brooklyn

“Moho cubierto con pintura”

Una residente de Brooklyn explicó que descubrió moho en varias áreas de su vivienda, pero la respuesta del propietario no resolvió el problema.

“Descubrí moho en mi dormitorio y en el baño que se propagó por el aire y dañó cientos de dólares en pertenencias personales, mientras mi propietario simplemente lo cubrió con pintura y el 311 no pudo resolver el problema”, denunció.

Otro residente del mismo condado aseguró que las fallas no siempre son accidentales y acusó a la administración de su edificio de manipular los servicios básicos para evitar consecuencias.

“Mi superintendente corta la calefacción, el agua caliente y la ventilación cuando sabe que los inspectores no están trabajando”, afirmó.

El informe concluye que estas experiencias reflejan una relación desigual entre propietarios e inquilinos, especialmente cuando los residentes dependen del dueño del edificio para garantizar condiciones básicas de habitabilidad.

Inmigrantes denuncian intimidación

El documento también recoge testimonios de inmigrantes que aseguran haber sido víctimas de amenazas o intimidación debido a su situación migratoria.

“El propietario es conocido por intimidar a personas sin estatus legal. Hay ocasiones en las que no hay calefacción ni agua caliente. Se aprovecha de los neoyorquinos indocumentados porque sabe que puede intimidarlos”, compartió un inquilino para este informe.

Según el informe, el temor a represalias representa una de las principales barreras que impiden que algunos inquilinos reporten violaciones o busquen asistencia legal.

Nueva ofensiva

Entre las medidas anunciadas por la ciudad se incluyen investigaciones obligatorias de todas las denuncias relacionadas con falta de calefacción, mayores sanciones contra propietarios reincidentes, expansión de litigios contra edificios con violaciones persistentes, combate a certificaciones falsas de reparación y mayor transparencia sobre quiénes son los verdaderos propietarios de los inmuebles.

La administración también busca fortalecer los mecanismos para identificar edificios donde las violaciones se repiten durante años sin una solución definitiva.

Para miles de inquilinos que participaron en las audiencias, el desafío ahora será convertir estas promesas en resultados concretos.

Como resumió uno de los testimonios incluidos en el informe, el problema no es solamente vivir en un apartamento con fallas: es sentir que el sistema diseñado para protegerlos no siempre responde cuando más lo necesitan.

Inquilinos desinformados

Más allá de las fallas en la fiscalización de los edificios, las audiencias revelaron otro desafío estructural: muchos inquilinos desconocen los derechos que les otorga la ley y no saben cómo organizarse colectivamente para exigir mejores condiciones de vivienda.

Durante una audiencia realizada en El Bronx, uno de los participantes resumió esta preocupación: “los inquilinos necesitan más formas de conocer sus derechos y cómo formar asociaciones de inquilinos”.

El informe señala que, aunque los residentes de Nueva York cuentan con algunas de las protecciones legales más amplias del país, una parte significativa de los arrendatarios desconoce qué herramientas tiene disponibles, cómo presentar una denuncia, cómo exigir reparaciones o cuáles son los primeros pasos para crear una asociación de inquilinos dentro de su edificio.

Según el documento, los participantes solicitaron que la Ciudad amplíe las campañas públicas de educación, ofrezca entrenamientos accesibles y mantenga espacios permanentes de diálogo donde los residentes puedan comunicarse directamente con funcionarios municipales.

La falta de información, advierte el informe, puede convertirse en una barrera adicional frente a los abusos.

“Un inquilino que desconoce sus derechos puede aceptar aumentos indebidos de renta, convivir durante años con condiciones inseguras o desistir de denunciar por temor a represalias“, pondera el análisis municipal.

La administración Mamdani plantea que fortalecer las organizaciones de inquilinos será una pieza clave de su estrategia, mediante alianzas con grupos comunitarios y sindicatos de arrendatarios para que más residentes puedan identificar violaciones, exigir soluciones y participar en las decisiones relacionadas con la vivienda.

“Eventos anti-propietarios”

Antes de conocerse las conclusiones del informe, el mismo enfoque de las audiencias había sido rechazado por grupos que representan a los propietarios de edificios, que han considerado en varios espacios que la municipalidad está responsabilizando injustamente al sector privado por la crisis de vivienda.

La Asociación de Apartamentos de Nueva York (NYAA), una de las principales organizaciones de propietarios, calificó las audiencias como “eventos anti-propietarios” y argumentó que el deterioro de muchos edificios no responde únicamente a negligencia de los dueños, sino también al impacto de políticas como la estabilización de rentas, el aumento de impuestos, los costos de seguros, servicios públicos y nuevas exigencias regulatorias.

“El verdadero abuso en la vivienda es un sistema que desvía el dinero de la renta lejos de las reparaciones y la operación de los edificios a través de impuestos excesivos y mandatos sin financiamiento”, reclamó Kenny Burgos, portavoz de NYAA.

Los propietarios han reiterado que medidas recientes como la aprobación de la congelación de rentas, una mayor fiscalización municipal y el nuevo paquete de acciones anunciado por la Ciudad, podrían agravar el deterioro de algunos inmuebles si no se consideran los costos operativos que enfrentan los dueños.

Miles de quejas cada año:

Los datos recopilados por la Ciudad muestran la magnitud del problema:

750,000 denuncias relacionadas con condiciones de vivienda cada año recibe la Ciudad de Nueva York.

recibe la Ciudad de Nueva York. 35% de todas las quejas recibidas en el 311 es por falta de calefacción y agua caliente.

17% de las llamadas a la línea de ayuda para inquilinos están relacionadas con acoso por parte de propietarios .

. 32% de las certificaciones de reparaciones auditadas por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) fueron consideradas falsas.

Sigue leyendo: