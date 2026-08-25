Trump lamenta la muerte de Dolly Parton y ordena bajar las banderas a media asta

El presidente Donald Trump lamentó este martes la muerte de Dolly Parton, a quien describió como una de las mejores cantantes de todos los tiempos, y ordenó que las banderas estadounidenses ondeen a media asta durante una semana en homenaje a la artista.

“Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá”, escribió Trump en Truth Social, donde también destacó que su influencia trascendió la música country.

El mandatario indicó que las banderas serán bajadas a media asta en todo el país durante una semana, a partir de las 6:00 p.m. de este martes. “¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te quiere”, añadió.

La muerte de Parton a sus 80 años fue anunciada por su sobrino Bryan Seaver, quien recordó a la cantante y compositora por la huella que dejó a lo largo de décadas. La artista había hablado apenas unos días antes sobre sus problemas de salud y aseguró que todavía tenía proyectos en desarrollo.

Políticos de ambos partidos despiden a Parton

El expresidente Bill Clinton destacó que Parton fue “única en su clase” y recordó su trayectoria desde el este de Tennessee hasta convertirse en una figura reconocida internacionalmente.

Clinton también resaltó su trabajo en favor de la alfabetización y afirmó, junto con Hillary Clinton, que ambos fueron “grandes admiradores” de la cantante desde que la vieron actuar por primera vez en 1974.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la muerte de Parton de “verdaderamente desgarradora” y la describió como “una campeona insustituible de la clase trabajadora”.

This is truly heartbreaking. Dolly Parton was an extraordinary person and an irreplaceable champion of the working class. We are a better country because of her. pic.twitter.com/c0NsndLPTq — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) August 25, 2026

Ivanka Trump, hija del presidente, la definió como “una cantante sin par”. “Nunca nos conocimos, pero adoré y admiré profundamente a Dolly”, escribió en X.

El senador progresista Bernie Sanders describió a Parton como una de las grandes artistas de su generación y destacó, además de su música, su trabajo como filántropa y defensora de la alfabetización, la educación, los derechos LGBTQ+, la atención médica y la ayuda ante desastres.

“Su música y su humanidad tocaron a millones. Será muy extrañada”, escribió.

La representante demócrata Nancy Pelosi recordó a Parton como “un ícono americano singular” cuya voz, alegría y generosidad “trajeron luz a millones”.

Pelosi también resaltó el papel de la cantante como filántropa y su defensa de las mujeres para que encontraran “sus propias voces” y pudieran mostrarse auténticamente.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también rindió homenaje a la artista: “Descansa en paz, Dolly Parton – una verdadera leyenda y fuerza para el bien”.

Una carrera que trascendió el country

Parton construyó una carrera que durante décadas superó los límites de la música country y la convirtió en una de las artistas estadounidenses más reconocidas internacionalmente.

La intérprete de “Jolene” y “I Will Always Love You” también desarrolló una trayectoria en el cine y la televisión y destacó como empresaria y filántropa.

A lo largo de su carrera obtuvo 11 premios Grammy y consolidó una imagen pública que le permitió mantener seguidores de distintos sectores políticos y sociales.

En sus últimos años, Parton continuó desarrollando proyectos pese a sus problemas de salud. Días antes de su muerte había revelado que trabajaba en las primeras etapas de un proyecto para utilizar actuaciones con avatares y mantener su música ante nuevas generaciones de seguidores.