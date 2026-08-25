Walmart apuesta por la moda femenina para atraer a nuevas compradoras

Walmart está renovando su propuesta de moda femenina con una nueva colección pensada para consumidoras que buscan prendas actuales, accesorios y diferentes opciones de estilo sin alejarse de los precios accesibles.

La apuesta forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar su oferta de ropa, llegar a nuevos públicos y darle mayor espacio a las tendencias dentro de sus tiendas y su plataforma en línea.

Una nueva marca llega a Walmart

La compañía presentó Scenario, una marca de moda femenina con una estética bohemia y moderna. La colección está compuesta por 280 modelos que incluyen ropa, zapatos, bolsos, joyería y otros accesorios.

La mayoría de los productos tiene un precio inferior a $25 dólares, con una propuesta dirigida principalmente a mujeres de alrededor de 35 años que buscan diseños diferentes a los básicos que Walmart ha ofrecido tradicionalmente.

Entre las piezas disponibles hay blusas bordadas, camisas de mezclilla con pliegues y bolsos de piel sintética. La colección también pone atención en materiales como el algodón.

Walmart detectó una oportunidad en la moda bohemia

La nueva marca surgió a partir de una investigación realizada por Walmart sobre las preferencias de sus consumidoras.

Según los resultados, casi una de cada cinco mujeres considera la moda bohemia entre sus estilos favoritos. Al mismo tiempo, ninguna de las marcas propias que Walmart manejaba estaba identificada directamente con ese segmento.

La compañía decidió entonces desarrollar una propuesta específica para cubrir esa demanda y ampliar las opciones disponibles dentro de su negocio de moda femenina.

Scenario compartirá espacio con Time and Tru

El lanzamiento también modificará la distribución de algunas áreas de ropa femenina en las tiendas. Parte del espacio que anteriormente estaba dedicado a Time and Tru, una marca enfocada en prendas básicas y clásicas, será utilizado para Scenario.

Time and Tru continuará formando parte de la oferta de Walmart, aunque con una selección más pequeña. La compañía mantendrá principalmente los productos que tienen mayor demanda.

Denise Incandela, vicepresidenta ejecutiva de moda de Walmart en Estados Unidos, explicó al Wall Street Journal que la estrategia contempla mantener ambas propuestas dentro de la cadena.

La marca tradicional seguirá ofreciendo artículos como ropa interior, jeans, camisetas y calcetines, mientras Scenario estará enfocada en prendas con más detalles y elementos asociados con las tendencias de moda.

La compañía prueba nuevos estilos antes de crear marcas

Walmart ya había incorporado algunos elementos de la estética bohemia dentro de la oferta de Time and Tru antes de decidir crear una marca independiente.

La compañía utilizó esas pruebas para conocer la respuesta de sus clientes y evaluar si existía suficiente interés para desarrollar una colección específica.

Después de esos resultados, Walmart decidió avanzar con Scenario como una marca enfocada en un estilo de vida y no solamente como una línea adicional dentro de una marca existente.

Walmart ha lanzado 15 marcas en cinco años

Scenario forma parte de una estrategia más amplia de Walmart para transformar su negocio de moda. La compañía aseguró que durante los últimos cinco años ha lanzado o relanzado 15 marcas propias.

El objetivo es ampliar la variedad de productos disponibles y ofrecer diferentes estilos y precios para distintos grupos de consumidores.

Además de sus marcas propias, Walmart ha incrementado la presencia de firmas de gama alta en su plataforma de comercio electrónico. La compañía busca así cubrir desde las necesidades de quienes buscan productos básicos hasta las de consumidores interesados en propuestas más enfocadas en la moda.

Una colección enfocada en precios accesibles

El precio es otro de los elementos centrales de la nueva propuesta. La mayoría de las prendas y accesorios de Scenario se venderá por menos de $25 dólares.

La colección incluye opciones para diferentes categorías de vestimenta y complementos, con piezas que pueden combinarse para crear distintos estilos.

Con esta oferta, Walmart busca ampliar su participación en el mercado de moda femenina y atraer a consumidoras que quizá no encuentran dentro de sus marcas tradicionales el tipo de diseños que buscan.

La compañía también pretende que la nueva propuesta tenga presencia tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma digital, dentro de su estrategia para modernizar la experiencia de compra y ampliar su alcance entre las consumidoras.

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