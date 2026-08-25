Wisin reveló lo que hay detrás de la Universidad del Perreo

La inscripción de más de 50,000 personas no era para entrar a un salón de clases. La expectativa que Wisin consiguió despertar con la llamada Universidad del Perreo tenía, en realidad, un propósito musical y este lunes finalmente quedó al descubierto.

El puertorriqueño confirmó que la institución que presentó hace una semana es el concepto detrás de su próximo trabajo discográfico, una producción que llegará el 4 de septiembre y que ya está disponible en preventa.

La propuesta comenzó a tomar forma con una página web en la que miles de personas se registraron a la espera de conocer qué ofrecía esta particular institución dedicada al reguetón. Ahora, el misterio tiene una respuesta concreta y apunta directamente a la nueva etapa artística del cantante.

Una clase con invitados de lujo

Wisin también aprovechó el anuncio para mostrar algunos de los nombres que estarán presentes en el proyecto. Entre ellos aparece Kapo, quien tendrá la representación colombiana dentro de la producción.

La lista también incluye a figuras con una trayectoria importante dentro de la música urbana como Ivy Queen, Jowell & Randy y Jory Boy. El artista adelantó que habrá más colaboraciones, por lo que los nombres revelados hasta ahora serían sólo una parte de lo que prepara.

El anuncio terminó con una frase que mantiene abierta la expectativa sobre lo que viene: “Las clases apenas comienzan”.

El concepto nació de su historia con el género

La idea de convertir un disco en una especie de institución no apareció de la nada. La primera presentación de la Universidad del Perreo planteó una iniciativa con sede en Cayey, Puerto Rico, ciudad natal de Juan Luis Morera Luna, nombre real de Wisin.

Bajo las siglas UDP, el proyecto fue presentado con el lema “El ritmo es el currículum. La calle es el campus” y con una intención que iba más allá de promocionar una producción musical.

Después de más de tres décadas de carrera, el intérprete explicó que quiso poner en primer plano la historia de un género que nació en espacios locales y terminó alcanzando escenarios internacionales. En aquel primer mensaje señaló: “Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse sólo en los escenarios”.

Ahora, esa historia tendrá una nueva banda sonora propia y llegará el 4 de septiembre bajo el concepto que comenzó como una supuesta institución académica y terminó siendo la presentación de su próximo disco.

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