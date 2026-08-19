Wisin crea la Universidad del Perreo y así puedes inscribirte

Wisin acaba de hacer un anuncio bastante inesperado con la creación de la “Universidad del Perreo”, una iniciativa que busca preservar y enseñar la historia del reguetón desde una perspectiva que combina arte, música y estudio académico.

La propuesta, identificada con las siglas UDP, tendrá su sede en Cayey, Puerto Rico, ciudad natal de Juan Luis Morera Luna, nombre real del artista. Su lema es: “El ritmo es el currículum. La calle es el campus”.

El cantante explicó que la idea nació después de más de tres décadas vinculadas con la música y de observar cómo el género pasó de sus raíces locales a convertirse en un fenómeno internacional.

En el mensaje con el que presentó la institución, Wisin señaló: “Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse sólo en los escenarios”.

¿Cómo inscribirse y qué se puede estudiar?

Aunque todavía faltan detalles sobre el funcionamiento definitivo y los requisitos de admisión, la plataforma oficial de la Universidad del Perreo ya permite solicitar la preadmisión. Además, el sitio mantiene una cuenta regresiva que apunta a una apertura prevista dentro de 15 días, aunque todavía no se han anunciado las actividades que acompañarán ese momento.

La oferta académica anunciada hasta ahora incluye materias con nombres tan particulares como “Ritmo Aplicado”, “Historia del Reggaetón” y “Epistemología del Flow”. La propuesta también contempla un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana.

Es importante destacar que el proyecto no se limitaría a estudiantes de Puerto Rico. Según la información publicada en su plataforma, también contempla programas de intercambio y becas para personas de diferentes partes del mundo.

Para Wisin, poner en marcha esta institución representa una manera de cuidar una historia musical que considera fundamental: “Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia”.

Además, el boricua indicó que al menos 500,000 personas ya habían ingresado al portal oficial de la institución en menos de 24 horas.

Por ahora, quienes quieran formar parte de esta particular propuesta académica pueden acudir al sitio oficial de la Universidad del Perreo y completar la solicitud de preadmisión.

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