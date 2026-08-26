Fernando Cruz entra en la lista de lesionados de los Yankees por molestias en el codo

Los New York Yankees colocaron al relevista Fernando Cruz en la lista de lesionados de 15 días debido a molestias en el codo derecho, una decisión que llega en medio de un complicado momento para el lanzador dominicano.

La organización anunció el movimiento este miércoles, un día después de que Cruz permitiera un cuadrangular de dos carreras ante Jeremy Peña durante la derrota de los Yankees por 9-7 frente a los Houston Astros.

El derecho atraviesa una segunda mitad de temporada particularmente difícil, con una efectividad de 5.52 en 17 apariciones desde el All-Star break.

Yankees place Fernando Cruz on the injured list with right elbow discomfort pic.twitter.com/AUCS1xgmmq — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 26, 2026

Los Yankees todavía esperaban los resultados de los estudios médicos realizados al relevista para determinar el alcance de la molestia. Después del encuentro del martes, Cruz había manifestado sentirse saludable, pero posteriormente fue visto abandonando el clubhouse acompañado por un integrante del cuerpo de trainers.

“Cada vez que tienes algo así y los trainers sienten que es una situación para la lista de lesionados antes de recibir los resultados, entonces veremos qué tenemos y actuaremos a partir de ahí”, explicó el manager Aaron Boone.

Yankees realizan cinco movimientos

La baja de Cruz formó parte de una serie de cinco movimientos realizados por Nueva York antes del juego del miércoles contra Houston.

El equipo incorporó al relevista Michael Fulmer, quien recibió un contrato de Grandes Ligas y pasó a formar parte del roster activo. Además, los Yankees llamaron desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre al lanzador Elmer Rodríguez, quien fue anunciado como abridor ante los Astros.

En su segundo año con los Yankees, Cruz registra marca de 4-6 y efectividad de 3.13 en 61 presentaciones. El relevista llegó a Nueva York procedente de Cincinnati a cambio del receptor José Treviño.

La temporada pasada, Cruz tuvo récord de 3-4 y una efectividad de 3.56. También estuvo fuera de acción durante dos meses por una distensión en el oblicuo izquierdo y posteriormente sufrió una breve ausencia debido a una lesión en el hombro derecho.

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