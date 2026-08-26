El Barça mantiene su oferta por Julián Alvarez y Atlético se victimiza

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que “parece ser” que el delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez quiere fichar por el equipo catalán e insistió en que sigue en pie la oferta que la entidad azulgrana presentó al club madrileño por incorporar al internacional argentino.

“La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender. Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto mantenemos nuestra intención de poder fichar al jugador”, comentó Laporta en unas declaraciones difundidas por el club catalán.

El objetivo principal del Barcelona para reforzar la punta de ataque, a menos de una semana del cierre del mercado de fichajes, sigue siendo Julián Alvarez, a pesar de la negativa del Atlético de Madrid en negociar el traspaso del futbolista.

Atlético de Madrid afirma que son víctimas en el caso Julián Álvarez

El Atlético de Madrid emitió un comunicado en el que afirma que Julián Álvarez no es la víctima y sí lo es el equipo colchonero.

“Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros”, deslizan varias fuentes autorizadas de un club cansado del proceder del agente del jugador, pero también de un Barcelona que lleva meses mareando al jugador.

Además, el club madrileño aseguró que hay “0%” de probabilidades de que lo vendan al Barcelona en esta última semana.

“Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça”, como respuesta a la insistencia de que sea el Camp Nou el destino final. “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”, insisten desde el Metropolitano.

Solo quedan cuatro días y parece difícil que Julián Álvarez llegue al Barcelona, mientras que el propio jugador ha cerrado las puertas para una venta al Arsenal ante una negativa de mudarse a Inglaterra nuevamente.

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