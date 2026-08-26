Italia retira apoyo a Gianni Infantino para su reelección en FIFA tras intento de privatizar el Mundial

Gianni Infantino sigue en caída libre tras intentar sin éxito privatizar el Mundial. Este martes, la Federación Italiana de Fútbol anunció que retira su apoyo a la reelección del abogado como presidente de la FIFA para las elecciones previstas en el próximo congreso de marzo de 2027.

A través de un comunicado, Italia hizo público en la mañana de este miércoles que retiraba su apoyo a la candidatura de Infantino para las elecciones presidenciales debido a su intención de privatizar el Mundial. La FIGC dijo estar alineada con la UEFA y la posición de su presidente, Aleksander Ceferin.

“La Federación Italiana de Fútbol ha decidido retirar el apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para las elecciones presidenciales de la FIFA previstas para marzo de 2027”, informaron.

“Esta elección pretende expresar de manera clara y transparente la posición de la FIGC, en pleno intercambio con la UEFA y con su presidente Aleksander Ceferin, con respecto a las recientes iniciativas promovidas por el presidente de la FIFA en materia de gobernanza y desarrollo de las competiciones internacionales”, añadieron.

Italia aseguró que trabajará de la mano con la UEFA y otras federaciones europeas para “promover una idea de fútbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y la centralidad de los aficionados”. La declaración fue firmada por el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò.

La FIGC ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino

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?? https://t.co/AotttuSyVb#FIGC pic.twitter.com/jA7O9onlax — FIGC (@FIGC) August 26, 2026

Se trata del segundo apoyo público que pierde Infantino esta semana. El pasado lunes, la asociación de Gibraltar también se bajó del barco.

Infantino enfrenta una fuerte crisis de reputación en medio de su mandato en la FIFA luego de intentar vender parte de los derechos del Mundial. En lo sucesivo de las semanas, ha ido perdiendo apoyos para la reelección.

La Federación de Futbol de Nueva Zelanda (NZF) anunció que retiraba su apoyo a la candidatura del abogado.

A Italia y Gibraltar se suman Jordania, Escocia, Serbia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia e Islas Feroe.

La espiral de rechazo parece ir haciéndose más grande. Uno de sus vicepresidentes, Sándor Csányi, también se bajó del barco.

El plan fallido de Infantino que le puede costar el puesto en FIFA

La FIFA quería separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

Esta empresa iba a pasar a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas). Cabe recordar que la FIFA es dueña del Mundial, pero como asociación sin fines de lucro.

Cada cuatro años lo organiza y cobra directamente por la televisión, las entradas (ticketing) y los patrocinadores, e ingresa miles de millones de dólares.

El organismo había valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares. Su plan era vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.



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