Gobernadora de Puerto Rico se encuentra en NYC para promover a la isla como destino de inversión

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, se encuentra en Nueva York para participar en reuniones en las que promoverá a Puerto Rico como destino de inversión.

Un comunicado de prensa de La Fortaleza enviado entrada la tarde de ayer no especificó las actividades en las que participará la primera mandataria, tampoco las reuniones que mantendrá y con quién.

Imágenes que circulan en redes mostraban esta mañana una bandera de Puerto Rico colgando de una de las paredes de New York Stock Exchange (NYSE). Activistas de la diáspora como David Galarza, asiduo crítico de la gobernadora, pidieron desde sus redes que boricuas se movilicen a Wall Street a protestar. González estaría participando de una transmisión en vivo desde NYSE en la que reforzará su mensaje de que Puerto Rico está abierto para negocios.

En el viaje, la acompañan varios miembros de su Gabinete, entre los que se encuentran el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Carlos Ríos Pierluisi; el de Hacienda, Ángel Pantoja, y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), Gabriella Boffelli.

La gobernadora llegó ayer a la Gran Manzana y regresa a la isla mañana. Durante su ausencia, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, asumirá sus labores de manera interina.

Según la información disponible, la primera ejecutiva llevará el mensaje de que lo que se hace en Puerto Rico es “Hecho en Estados Unidos” (“Made in USA”).

“Como territorio americano se garantiza la certeza jurídica de operar bajo ley federal de Estados Unidos, supervisión establecida del FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), protección de propiedad intelectual, cumplimiento con designaciones “Buy American” (Comprar en EE.UU.), y acceso libre de aranceles al mercado americano”, lee parte del mensaje a los medios.

González además destacará la “fuerza laboral altamente capacitada y bilingüe, con la mayor proporción de grados STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en EE.UU.” y el alto número de expertos en manufactura farmacéutica y tecnología médica.

“Contamos con varios atractivos para invitar a hacer negocios; además estamos trabajando para modernizar y mejorar la infraestructura, para mejorar el marco jurídico en cuestión de desarrollo económico. No es tan solo que convirtamos a Puerto Rico en el destino para invertir, tenemos que anunciarlo, tenemos que buscar el capital, tenemos que dar a conocer que estamos listos para recibir inversión y que seguimos trabajando para transformar a Puerto Rico”, declaró la mandataria.

En el comunicado, la Administración se atribuyó haber implementado, en un periodo de año y medio, iniciativas económicas que se han traducido en la tasa más alta en 16 años de participación de la fuerza laboral (44.6%) y un aumento de un 55.6% en el superávit comercial al exportar más $53,900 millones en bienes, frente a $48,500 millones en importaciones.

El Gobierno vinculó lo anterior a iniciativas como la de “reshoring” para impulsar la manufactura en la isla y facilitar y acelerar las inversiones que incluye la firma de la Orden Ejecutiva 2025-012.

El decreto, de marzo de 2025, estableció la creación del Grupo de Trabajo de Reshoring, que empezó liderando el renunciante secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard. Invest Puerto Rico, la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), PRFAA y el Puerto Rico Science, Technology & Research Trust, así como otras entidades del sector privado conforman el grupo.

El comunicado de La Fortaleza mencionó que, mediante el esfuerzo, se han creado 5,069 empleos bajo inversión privada que asciende a $2,600 milones con 29 acuerdos con 27 compañías.

A juicio de la Administración González, la mandataria y su equipo han “agilizado la manera de hacer negocios”, acelerado la evaluación de unos 14,183 de casos de incentivos acumulados entre el 2019 al 2024 y eliminado 107 regulaciones bajo el DDEC. La Administración también presentó la reforma de permisos, que será evaluada en la sesión legislativa que inició el pasado 17 de agosto, y una contributiva. Este último asunto se ha visto matizado por revisiones y objeciones de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) a su contenido por el impacto que tendría al fisco.

Tras la publicación de este reportaje, un representante de la firma de consultoría Actum

envió a este medio un comunicado en el que especificó que esta mañana la gobernadora de Puerto Rico hizo sonar la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York “para destacar la estrategia del Estado Libre Asociado de competir por inversiones y oportunidades de negocio”.

“Puerto Rico compite por inversiones, empresas, talento y oportunidades, y nuestra intención es ganar”, lee una cita de González que se incluyó en el parte de prensa. “Ofrecer certidumbre a largo plazo fortalece nuestra capacidad para atraer capital que impulse nuevas empresas, la actividad económica y empleos de calidad en la isla. En la Bolsa de Valores de Nueva York, nuestro mensaje es claro: Puerto Rico está abierto a los negocios y buscamos inversiones que echen raíces, generen oportunidades y contribuyan a nuestro crecimiento a largo plazo”, afirmó la funcionaria.

Como parte de su mensaje, la Administración defendió las más de 5,800 exenciones contributivas a inversionistas cobijados bajo la Ley 22 (Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico) entre 2012 y 2024.

En marzo pasado, los incentivos fueron extendidos hasta 2055, al tiempo que se introdujo un impuesto del 4 % sobre determinados ingresos por inversiones para los solicitantes a partir del 1 de enero de 2027.

En las pasadas semanas, se ha puesto en entredicho la capacidad del gobierno de Puerto Rico para realizar contrataciones, luego de que la FOMBPR revocara un contrato de generación de energía de más de $5,000 millones entre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), Power Expectations LLC, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor LLC.

El organismo federal que controla las finanzas del territorio tomó la determinación, luego de que ERock Inc., la empresa matriz de Enchanted Rock, reveló que la empresa no formaba parte de este proyecto de generación de energía y que su nombre y firma se utilizaron sin autorización.

Las alegaciones fueron referidas al FBI (Negociado Federal de Investigaciones) para indagación.

Previamente, Negrón Reichard dimitió al DDEC tras denunciar presiones indebidas por parte de funcionarios de La Fortaleza, como el hoy exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en los procesos internos de la agencia y con actos de corrupción.

El exsecretario de la agencia alegó presiones desde la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para inclinar la adjudicación de una subasta hacia un proponente determinado.

Las denuncias contra el exmano derecha de la gobernadora también incluyeron señalamientos de cabildeos y presiones indebidas a favor de Opus Miramar, firma representada por Politank, la empresa de consultoría que fundó Domenech.

Posteriormente, Domenech presentó querellas contra Negrón Reichard en las que vinculó al exsecretario con intervenciones indebidas y conflictos de interés para beneficiar desde el DDEC a compañías asociadas al bufete de su abuelo Reichard & Escalera LLC.

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial (Opfei) investiga las alegaciones de ambas partes.

La controversia llevó a que varios expertos alertaran sobre la posibilidad de que el clima de inversión en Puerto Rico se afectara.

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